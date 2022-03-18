هل تنهي أزمة أوكرانيا الهيمنة الأمريكية؟
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الولايات المتحدة تسعى لإعادة العالم إلى نموذج أحادي القطب بينما توقفت أوروبا بالكامل تقريبا عن الدفاع عن استقلالها أمام واشنطن
تصريحات جديدة لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الذي قال في وقت سابق إن تطورات الأحداث الأخيرة حول أوكرانيا تحظى بأهمية قصوى لكونها معركة من أجل مستقبل النظام العالمي، في الأثناء تنتقد بكين العقوبات المفروضة على روسيا مؤكدة انها ستزيد من تعقيد الوضع الاقتصادي في العالم بينما أكد الرئيس الصيني شي جين بينغ لنظيره الامريكي جو بايدن أن نشوب نزاع ليس في مصلحة أحد
هل نحن أمام تشكل نظام عالمي جديد؟ وما أوراق واشنطن في سياستها لتحجيم الدور الروسي والصيني؟