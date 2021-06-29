هل تقنع إسرائيل بايدن بعدم الاتفاق مع إيران؟

عقب محادثات جمعت الرئيس الأمريكي جو بايدن مع نظيره الإسرائيلي رؤوفين ريفلين في البيت الأبيض، بايدن يعلن التزام الولايات المتحدة الصلب تجاه إسرائيل

ويؤكد أن إيران لن تحصل أبدا على سلاح نووي خلال فترة حكمه.



مواقف تأتي في وقت باتت فيه مفاوضات فيينا على المحك، مع تعثر الجهود الدبلوماسية لإعادة البلدين الى الاتفاق النووي، والتصعيد الذي تشهده المنطقة بعد القصف الأمريكي لمواقع في سوريا والعراق.

فإلى أين تتجه مفاوضات فيينا؟ وما حجم الدور الذي تلعبه إسرائيل لعرقلة التوصل الى اتفاق؟

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