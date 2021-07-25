تصاعد الاحتجاجات في تونس ضد الحكومة والبرلمان.. من يقف وراءها؟

مدن تونسية عدة بما فيها العاصمة تشهد تظاهرات احتجاجا على تدهور الحالة المعيشية للمواطنين مع التركيز على ما خلفته أزمةُ كورونا والفشلِ في معالجة الوباء..

المتظاهرون حمّلوا الحكومةَ الحالية وحركةَ النهضة مسؤوليةَ الوضع في البلاد وتراجعِ المسار الديموقراطي مطالبين بحل الحكومة والبرلمان.. ليأتي موقفُ الرئيس التونسي قيس سعيد بأن الأخطاء كثُرت في المدة الأخيرة متهما ما أسماها اللوبيات بإفساد جملة من الإجراءات ومشددا بأن الدولة التونسية واحدةٌ ولا مجال للتنافس نحو السيطرة عليها أو تفجيرِها من الداخل كما يقول.

- كيف ستتعامل الحكومة مع هذا الأزمات وهل سنشهد استقالتَها برئاسة المشيشي؟

- من يتحمل المسؤولية عن الوضع الحالي وما دورُ صراع الأجنحة داخل الدولة في ذلك؟

- ماذا عن المطالب الشعبية وهل ستستمر التظاهرات للضغط على مراكز القرار؟

أسئلة عدة نتابعها في حلقة اليوم من برنامج اسأل أكثر.