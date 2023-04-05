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لافروف: روسيا والولايات المتحدة في مرحلة ساخنة من الحرب
نيوزميكر

هل تصبح مصر مركزا لتوزيع الحبوب الروسية؟

أخبار العالم

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حلقة نيوزميكر مع نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين

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أبرز ما جاء في كلمة بوتين أمام السفراء الأجانب الجدد