ما الذي كشفه وزير خارجية سوريا عن عودة العلاقة مع السعودية والرد على القصف الإسرائيلي؟
الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع وزير الخارجية والمغتربين السوري د. فيصل المقداد.
تصريحات وزير الخارجية السوري فيصل المقداد لـRT:
- نحن على تواصل مباشر مع الإدارة الروسية
- سنناقش مع المسؤولين الروس التطورات العالمية والتصعيد الغربي ضد روسيا والأوضاع في سوريا
- الغرب يريد حرمان العالم من دور روسيا المتوازن بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين
- هناك أزمة اقتصادية حقيقة في سوريا والحكومة تعمل على حلها عبر إمكانياتها ودعم الأصدقاء
- سوريا متفائلة بشأن عودتها إلى الجامعة العربية وهناك اتصالات في هذا الشأن
- هناك اتصالات بين سوريا وعدد من الدول العربية لتجاوز المرحلة الماضية
- كل الدول العربية معنية بإصلاح العلاقات فيما بينها
- ندعم الحوار السعودي الإيراني وندعو إلى تعميقه
- لا يمكن للوضع أن يستقر في الخليج بدون تفاهم عربي إيراني
- سوريا قادرة على لعب دور في تقريب وجهات النظر بين إيران والدول الخليجية بدلا من حال العداء القائم
- نحذر إسرائيل من التمادي في الاعتداء على سوريا ولدينا ما يكفي للرد عليها عندما نريد ذلك
- نسعى إلى تحرير المناطق السورية الواقعة تحت الاحتلال التركي
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