هل تستجيب الجزائر لدعوة ملك المغرب فتح الحدود رغم أزمتي القبائل والبوليساريو؟

دعا العاهل المغربي الملك محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى العمل معا من أجل تطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس عمق العلاقات الأخوية والكفاح المشترك بين الشعبين..

وأكد في خطاب الذكرى الثانية والعشرين لعيد العرش أنه من غير المنطقي بقاء الحدود بين الشعبين مغلقة.. كما شدد على أن المغرب والجزائر أكثر من دولتين جارتين فهما توأمان متكاملان، وأن ما يمس أمن الجزائر يمس أمن المغرب، والعكس صحيح..

وتصاعد التوتر بين البلدين بعد توزيع دبلوماسي مغربي في نيويورك وثيقة على دول عدم الانحياز تدعم بما يعرف بحركة الماك المصنفة إرهابية في الجزائر ، كما استدعت الجزائر في أعقاب ذلك سفيرها للتشاور بعدما قالت إنها لم تتلقى توضيحا رسميا من الرباط.

فما هي آفاق تحسين العلاقات بين البلدين؟ وهل يشكل الخطاب الملكي المغربي فرصة لتجاوز الخلافات الثنائية؟

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