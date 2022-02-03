 
مباشر
قصارى القول

هكذا تحدثت (جان دارك) ليبيا

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/sbh5

عائشة الفيتوري حارسة العقيد القذافي سابقا تعلن عن مفاجأة لأنصار الزعيم الليبي.

عزيزي القارئ

لقد قمنا بتحديث نظام التعليقات على موقعنا، ونأمل أن ينال إعجابكم. لكتابة التعليقات يجب أولا التسجيل عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي أو عن طريق خدمة البريد الإلكتروني.

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا