هدنة مرتقبة بغزة.. هل فشل الجيش الإسرائيلي بالقضاء على حماس؟

عقب أكثر من أربعين يومًا من حربها المتواصلة على قطاع غزة، تجد إسرائيل نفسها مضطرة للقبول ولو بهدنة مؤقتة على إثر التقارير التي تتحدث عن خسائر كبيرة في صفوف جنودها

إثر التوغل البري في القطاع، ما دفع الحكومة الإسرائيلية لإعطاء الضوء الأخضر لصفقة تبادل مع حماس تشمل هدنة لوقف مؤقت لإطلاق النار، أما حماس فتؤكد من جانبها قرب التوصل إلى اتفاق هدنة، مشيرة إلى أنها سلمت ردها إلى قطر والوسطاء الآخرين في المفاوضات مع تل أبيب.

فما العقبات التي ستقف في طريق الصفقة المنتظرة؟ ومن الطرف المستفيد من توقف القتال ولو بشكل مؤقت؟

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