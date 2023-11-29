هدنة في غزة وتصعيد بالضفة.. إسرائيل والخيارات الصعبة

فيما يسود الهدوء قطاع غزة ضمن الهدنة بين حماس وإسرائيل، تشتعل الأوضاع في الضفة الغربية وخصوصا في مدينة جنين حيث قتل الجيش الإسرائيلي أربعة فلسطينيين بينهم طفلان

خلال اقتحامه المدينة ومخيمها وإعلانهما منطقة عسكرية مغلقة في تصعيد غير مسبوق منذ بداية عملية طوفان الأقصى.

وفيما يؤكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، أن إسرائيل استغلت الانقسام في مجلس الأمن بدعم من واشنطن للاستمرار في حرب تطهير عرقي بغزة، يشدد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان على أن ذرائع إسرائيل الواهية للدفاع عن النفس ليست مقبولة.

فما احتمالية تفجر الأوضاع في الضفة الغربية نحو انتفاضة شاملة؟ وما مدى استعداد حماس وتل أبيب لتقديم تنازلات للتوصل لوقف شامل لإطلاق النار؟

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