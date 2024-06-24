هجوم إرهابي في داغستان.. محاولة للفتنة

ساعات مضت على الهجمات الإرهابية الدامية التي استهدفت كنيستين ومعبدًا يهوديًا ونقطةً للشرطة في جمهورية داغستان الروسية،

حتى أعلنت لجنة التحقيق تصفيةَ المهاجمين وانتهاءَ العملية الأمنية في محج قلعة وديربنت، فيما أشارت وزارة الصحة بالجمهورية إلى ارتفاعَ حصيلة الضحايا إلى عشرين شخصًا ووصولَ عدد المصابين إلى أكثر من أربعين. وفيما يؤكد رئيسُ الجمهورية سيرغي ميليكوف أن الوضع في داغستان تحت السيطرة وأن هدف الهجمات هو زعزعةُ الاستقرار في الجمهورية، تصف في الوقت نفسه رئيسة مجلسِ الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو الهجوم بالعملية الاستفزازية التي تم التخطيطُ لها وتمويلُها من الخارج. فما رسائل الهجمات الأخيرة على داغستان في هذا التوقيت؟ وكيف سيلقي هذا الاستهداف بظلاله على الوضع الأمني في منطقة القوقاز؟

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