موسكو والريادة العالمية من حيث البنية التحتية

في هذه الحلقة على: كيف أصبحت موسكو افضل مدينة في العالم من حيث البنيةُ التحتية ومستوى الحياة فيها؟ ما هو الفن بالنسبة للفنان السوري خالد عقيل؟

من العراق إلى الفييتنام.. لنتعرف إلى احياء تقليد البناء السومري وتطوير الأساليب غيرِ الاعتيادية في تصميم وإنشاء البيوت بقناني زجاجية. تابعونا!