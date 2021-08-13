من هي رائدة الفضاء التونسية التي سيتم إرسالها إلى محطة الفضاء الدولية؟

بالتزامن مع يوم المرأة في تونس وتحت إشراف الرئيس قيس سعيد، وقع مجمعُ تيلنت التونسي ووكالةُ الفضاء الروسية مذكرةَ تفاهمٍ لاختيار وتدريب وإرسال رائدة فضاء تونسية نحو محطة الفضاء الدولية. يأتي هذا بعد أشهر من إطلاق مجمع تيلنت التونسي أول قمرٍ صناعيٍ عربي بإمكانيات محلية مئة في المئة إلى الفضاء على متن المركبة سيوز اثنان الروسية وذلك بعد الحصول على ترخيص من الاتحاد الدولي للاتصالات التابع للأمم المتحدة. -فكيف يُقيم التعاون الروسي التونسي في مجال الفضاء؟ وما فحوى الاتفاقية الأخيرة بين الجانبين؟ ثم ما رسالةُ تونس من إرسال أول امرأة إفريقية وربما عربية إلى الفضاء؟ للإجابة عن هذه الأسئلة وغيرها نستضيف في هذه الحلقة من برنامج نيوز ميكر المديرَ العام لمؤسسة الهندسة والفضاء التونسية "تلنيت" محمد فريخة

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