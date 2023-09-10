من الأسطورة إلى العقل. البدايات

أين وكيف ظهر أول تحول تدريجي للوعي البشري من التفكير السحري والاعتماد على الخرافة في شرح العالم المحيط إلى التفكير العقلاني والاعتماد على المنطق والتجربة؟

في هذه الحلقة؟ بـ "المعجزة اليونانية" نبدأ مع ضيف حلقتنا لهذا اليوم رئيس قسم فلسفة ومنهجية العلوم بجامعة موسكو الحكومية البروفسور تاراس فارخوتوف سلسلة الحوارات حول تاريخ العلم. وسيعكس الحوار مضمون سلسلة محاضراته في كلية الفلسفة عن مسار عقلنة الوعي البشري وتحوله التدريجي من التفكير السحري الخرافي إلى الإدراك المعرفي العقلاني والتجريبي.