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معارك عنيفة بمأرب.. هل فشل خيار السعودية العسكري ضد الحوثيين؟

أخبار العالم العربي

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مواقف مثيرة للجدل صدرت عن مسؤولين بارزين في الحكومية اليمنية بشأن جدوى الحرب المستمرة منذ سبع سنوات.

رئيس مجلس الشورى اليمني أحمد عبيد بن دغر، ونائب رئيس مجلس النواب عبد العزيز جباري، أصدرا بيانا مشترك جاء فيه أن الخيار العسكري فشل ووصل إلى طريق مسدود، داعيان لتفعيل دور الوساطة وتشكيل تحالف إنقاذ وطني يؤسس لعملية سلام.
وفي ردود الافعال انهالت الانتقادات من القوى والدوائر الرسمية الموالية للحكومة الشرعية وأولها رئاسة البرلمان التي تبرأت من التصريحات واعتبرتها صادمة وفردية، فيما اعتبرت جماعة الحوثيين أن ما أعلنه بن دغر وجباري بمثابة دليل على صواب موقفها.
أبحث دوافع هذه الدعوة، ودلالاتها وواقع الحكومة اليمنية على ضوئها..

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