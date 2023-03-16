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نيوزميكر

متى يلتقي الأسد مع أردوغان وابن سلمان؟

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع الرئيس السوري بشار الأسد.

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أبرز تصريحات الرئيس السوري بشار الأسد بلقاء مع قناة RT في موسكو