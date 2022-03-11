متطوعون يقاتلون مرتزقة أجانب.. استراتيجية روسية جديدة في أوكرانيا؟

"اذا ارد الناتو التستر على مرتزقة وبعض الجنود الذين بدأوا معاركهم على الأرض فعليا، فلروسيا آلاف المناصرين المستعدين للانخراط في معركة يعتبرونها تخصهم" ..



بهذا يعطي الكرملين الضوء الأخضر لمشاركة آلاف المتطوعين من سوريا والشرق الأوسط للقتال في دونباس إلى جانب الجيش الروسي، في استجابة لطلب وزير الدفاع الروسي سيرغي شايغو الذي كشف أن روسيا تعرف هؤلاء المتطوعين جيدا بعد أن شاركوها في الحرب ضد داعش في أصعب الأوقات خلال السنوات العشر الماضية

في هذه المناظرة نبحث الدلالات السياسية والعسكرية لهذا القرار، انعكاسه على الميدان، وعلى خطط عواصم غربية اعلنت إرسال مقاتلين إلى اوكرانيا..

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