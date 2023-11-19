ما وراء مناقشة الكنيست الإسرائيلي مشروع قانون "إعدام أسرى فلسطينيين"؟

في خضم الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، يعلن وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير أن لجنة برلمانية تابعة للكنيست ستناقش الاثنين مشروع قانون إعدام أسرى فلسطينيين

وذلك تمهيدًا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، داعيًا لجنة شؤون القومي في المجلس لدعم القانون الذي صادقت عليه الهيئة العامة للكنيست بالقراءة التمهيدية في مارس الماضي بعد أن حظي بمصادقة اللجنة الوزارية لشؤون التشريع.

ويعتبر القانون جزءًا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة زعيم حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس عوتسما يهوديت بن غفير، أواخر عام ألفين واثنين وعشرين.

فما قدرة الكنيست على تمرير هذا القانون؟ وما المخاطر المترتبة عليه وسط التصعيد الأخير الجاري في غزة والضفة الغربية؟

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