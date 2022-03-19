ما وراء عرقلة واشنطن لمفاوضات موسكو وكييف؟

أمام التقارب الذي تحدثت موسكو عن تحقيقه في مفاوضاتها مع كييف بخصوص حياد أوكرانيا، حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف واشنطن المسؤولية

في فرض موقفها على الوفد الأوكراني بعدم الموافقة على الحد الأدنى من المطالب مع تأكيده على أن العملية التفاوضية تمضي قدما رغم كل العوائق، في المقابل يقول الجانب الأوكراني إن هناك بعض التنازلات التي لن يقدمها مؤكدا أن المفاوضات قد تستغرق عدة أسابيع أو أكثر

ما أوراق واشنطن لتعطيل التوصل لاتفاق بين موسكو وكييف؟ وكيف تؤثر التطورات الميدانية على سيرها؟

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