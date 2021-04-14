ما وراء رفع إيران نسبة تخصيب اليورانيوم؟

لم تكد إيران تعلنُ عن رفعها نسبة تخصيب اليورانيوم بنسبة ستينَ في المئة وباستخدام أجهزة طرد متطورة.. حتى جاءتها سريعًا الردود المنددة.

ففي بيان مشترك استنكرت بريطانيا وألمانيا وفرنسا الخطوةَ الإيرانية مشيرةً إلى أن إنتاج اليورانيوم بنسبة التخصيب العالية يشكل خطوةً مهمة في سبيل تطوير أسلحة نووية، وعلى ذات المنوال نسجت واشنطن التي وصفت الخطوة الإيرانية بالاستفزازية وبأنها تثير الشكوك حول جدية طهران بالمفاوضات، كما أعربت السعودية عن قلقها من الإعلان الإيراني محذرة من تبعات الأمر على المنطقة.

أما على الجانب المقابل فيؤكد الرئيس الإيراني حسن روحاني أن رفع نسبة تخصيب اليورانيوم حتى ستين بالمئة وتركيب أجهزة طرد مركزي من الجيل السادس، هو ردُّ طهران على جريمة نطنز، مضيفًا أن طهران مستعدة للعودة عن ذلك في حال رفع العقوبات.

-فكيف يُنظر في الغرب للخطوة الإيرانية؟ وما الذي تسعى إليه طهران من وراء ذلك؟

-بأي شكل سيلقي الإعلان الإيراني بظلاله على مفاوضات فيينا؟ وما هي خيارات الدول الغربية أمام الإجراء الإيراني؟

Your browser does not support audio tag.