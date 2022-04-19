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ما وراء حديث أوكرانيا عن سلاح نووي روسي؟

أخبار العالم

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قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن روسيا لا تدرس إمكانية استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا، وأكد أن بلاده كانت مضطرة لبدء عملية عسكرية خاصة هناك لحماية دونيتسك ولوغانسك.

وكان الرئيس الأوكراني قد زعم أن العالم عليه أن يستعد لاستخدام روسيا للسلاح النووي دون أن يقدم دليلا على ذلك... وربما هي محاولة لاستغلال التصريحات الروسية في غير سياقها حيث  جاءت بعد ساعات قليلة من تهديد روسيا المشروط بنشر أسلحة نووية، في منطقة بحر البلطيق وحولها إذا ما انضمت فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي.

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