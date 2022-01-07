ما وراء تحذير إيران بأن تطبيع دول عربية مع إسرائيل خطأ استراتيجي؟

جددت طهران تحذيراتها بشأن ما وصفته بالخطأ الاستراتيجي للدول التي توصلت لاتفاقيات تطبيع مع إسرائيل،

وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان شدد على أن هذه الدول أول من سيدفع الثمن، وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع نشر وزارة الدفاع الإسرائيلية توصيات للتعامل مع إيران برزت فيها مخططات للتعاون مع دول عربية لإسقاط النظام الإيراني بينما يؤكد المسؤولون الإسرائيليون أن توقيع اتفاق تطبيع مع الرياض هو هدف تل أبيب المقبل في وقت بدأت تتجلى بوادر اتفاق نووي جديد بين طهران وواشنطن.

ما المقصود من التحذيرات الإيرانية لجيرانها ؟ وهل ترسم إسرائيل خططها الجديدة أمام قرب توصل القوى العالمية لاتفاق بشأن النووي الإيراني؟