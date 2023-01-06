ما وراء إعلان بايدن وصول النزاع بأوكرانيا إلى نقطة حرجة؟

رغم التزام الجيش الروسي من جانب واحد بالهدنة التي دعا إليها الرئيس فلاديمير بوتين، واصلت القوات الأوكرانية حسب بيان وزارة الدفاع في موسكو استهداف البلدات المحررة ومواقع القواتِ الروسية.

من جانبه استنكر نائب رئيس مجلس الأمن القومي دميتري ميدفيديف رفض القيادة الأوكرانية الالتزام بوقف إطلاق النار وحرمان الناس من الاحتفال والصلاة بالكنائس.. معتبرا ذلك خضوعا للإملاءات الغربية واستعدادا للتضحية بالشعب الأوكراني.

وعقب قرار البيت الأبيض تسليم مركبات برادلي القتالية إلى كييف وإعلان فرنسا وألمانيا نيتها إرسال مدرعات قتالية، أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أن النزاع في أوكرانيا وصل إلى "نقطة هامة حرجة" وعلى الغرب فعل كل ما في وسعه لمساعدة كييف.

فما هي خلفيات تجاهل كييف لمبادرة وقف إطلاق النار؟ وما هي ملامح المرحلة القادمة من الصراع؟

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