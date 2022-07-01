ما شروط السعودية لبايدن لزيادة إنتاج النفط؟

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الغرض من زيارته المقبلة إلى السعودية لن يكون إقناع المملكة بزيادة إنتاج النفط بل سيستمر في دعوة جميع دول الخليج لرفع إنتاج النفط بشكل عام.

بايدن وخلال مؤتمر صحفي بمدريد، أضاف أنه ليس متأكدا من مقابلة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان أثناء زيارته للمملكة، مشيرا إلى أن رحلته إلى الرياض ستكون بهدف المشاركة في اجتماع تستضيفه السعودية.. وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أبلغ نظيره الأمريكي على هامش قمة قادة مجموعة السبع في ألمانيا أن السعودية والإمارات اقتربتا من سقف إنتاجهما من النفط.

هذا ويصل الرئيس الأمريكي إلى الرياض منتصف هذا الشهر في زيارة تقوده أيضا إلى إسرائيل وفلسطين.

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