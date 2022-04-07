ما سر انتعاش الروبل الروسي مع ضغط العقوبات؟

حرب اقتصادية حقيقية. هكذا تصف موسكو الحملة الغربية الضخمة ضد التعامل مع روسيا في مجال التبادلات التجارية والصناعية ومجالات الطاقة التي تشكل حتى الآن نقطة الخلاف داخل البيت الأوروبي

حربٌ تمكنت موسكو من التصدي لمحاولاتها تدمير الاقتصاد الروسي لا بل أكثر من ذلك فقد كان المثيرُ للدهشة ما حققته العملةُ الروسية بتعزيز أدائها، فها هو الروبل يعود لمستويات ما قبل انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية الدنباس

هل نجحت روسيا حتى الآن في الجولة الأولى من الحرب الاقتصادية عليها؟

ما هي أدوات الغرب الباقية؟ والسؤالُ هنا عن مصادر الطاقة الروسية وإمكانية تخلي الغرب عنها.





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