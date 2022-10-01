ما سبب رفض الغرب انضمام أوكرانيا للناتو؟

سارع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إلى توقيع طلب انضمام لحلف الناتو بعد خطوات روسيا الأخيرة بضم المناطق الأربع،

لكن الصفعةَ الأقوى كانت من حلفائه الذين فضلوا الترويَ باتخاذ هكذا قرار.

مستشارُ الامن القومي الأمريكي جيك سوليفان اعتبر أن إجراءات انضمام أوكرانيا إلى "الناتو" جاءت في وقت غيرِ مناسب، ملوحا بورقة الحل الدبلوماسي التي ما زال يؤمن بها رئيسُه بايدن حسب قوله، فيما الخارجية الألمانية اعتبرت أن برلين تحاول منع دول أخرى من الانجرار إلى ساحة المعارك. ليأتي تصريح موسكو بأن دعوتَه تسريعُ بدء حرب عالمية ثالثة من قبل كييف التي أظهر لها الغربُ استعدادَه لاستخدامها ثم رميها..

- لماذا يرفض الغربُ طلب أوكرانيا في حين أنه يمدها بالسلاح ولا يسعى للحل السياسي سوى بالتصريحات؟

- هل تدرك كييف أنها باتت ورقة محروقة بيد واشنطن على وجه التحديد؟

- وفي حال عدم انضمام كييف للناتو هل يعنى ذلك أن حربا شاملة لن تقع أبدا؟





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