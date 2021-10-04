ما سبب تعطل خدمات التواصل الاجتماعي بالعالم؟

شلل يصيب العالم إثر أعطال واضطرابات دبت في مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي وغيرها، فمن فيس بوك وتطبيقي انستغرام وواتساب وصولًا إلى تويتر وغوغل وأمازون وتيك توك

واجه المستخدمون صعوبات في الدخول لهذه المنصات.

وفيما تسجل أسهم فيس بوك تراجعات حادة، أكد البنتاغون أنه يدرس إمكانية وجود تهديد أمني على خلفية ما يحدث مع وسائل التواصل الاجتماعي.

فما الذي أوقف عجلة هذه المواقع عن الدوران؟ هل أصبحت هذه المنصات خارجة عن السيطرة؟ ثم ما حجم الخسائر جراء ما يجري؟

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