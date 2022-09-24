ما رد سوريا على القصف الإسرائيلي وعودة العلاقات مع تركيا؟

تاريخ النشر:24.09.2022 | 20:57 GMT |
آخر تحديث:24.09.2022 | 21:03 GMT |
أثارت محادثة للرئيس الأمريكي جو بايدن، ضجة كبيرة في مواقع التواصل الاجتماعي، بعد كشفه عن صداقته مع فتاة تبلغ من العمر 12 عاما عندما كان في الثلاثين من عمره.
يحدث التخثر الوريدي العميق (DVT) عند وقوع جلطة دموية (تجلط) في واحد أو أكثر من الأوردة العميقة في الجسم، وعادة ما يكون ذلك في الساقين.
شن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بكلمته في الجمعية العامة للأمم المتحدة انتقادا لاذعا لواشنطن وحلفائها، ومحاولاتهم للهيمنة على العالم، وابتزاز الدول. هذا أبرز ما جاء فيها:
تتواصل العملية العسكرية الخاصة الروسية في أوكرانيا، حيث يستمر الجيش الروسي في دك مواقع القوات والبنى التحتية العسكرية الأوكرانية وتحرير أراضي دونباس.
أفرجت روسيا منذ أيام، بفضل وساطة ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، عن عدد من المرتزقة الأجانب، معظمهم من دول غربية، ومواطن مغربي.
نفت إيران صحة أنباء تم تداولها عبر الإنترنت، عن أنها ألغت إقامة زعيم التيار الصدري العراقي مقتدى الصدر على أراضيها.
أكد الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش أنه إذا حاول الغرب استبعاد روسيا من مجلس الأمن الدولي، فإن بلاده ستقف ضد أي نوع من هذه المحاولات.
إعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم السبت أن ما يصل إلى 300 مسلح قتلوا بهجوم صاروخي على نقطة انتشار مؤقتة للمرتزقة الأجانب في مقاطعة نيكولايف بجنوب أكرانيا.
أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما يمنح جنسية روسيا الاتحادية بصورة استثنائية للأجانب، ممن يلتحقون بالخدمة في الجيش الروسي لعام أو أكثر، ويسقط شرط الإقامة في روسيا عنهم.
قال الصحفي الألماني أرنولد شيلزل، في مقال لصحيفة Junge Welt ، إن زعم وزيرة خارجية بلاده أنالينا بيربوك بأن توريد الأسلحة إلى أوكرانيا ينقذ الأرواح، يمكن تسميته بـ "لغة الفاشية"
احتجت ناشطات "فيمين"، أمام سفارة إيران في مدريد، للتضامن مع الإيرانيات بعد وفاة مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما وهي محتجزة في الشرطة.
قررت الداخلية المصرية إيقاف ضابط شرطة وأمنيين اثنين عن العمل وإحالتهم لقطاع التفتيش، بعد تعاملهم بقسوة مع أحد المواطنين بمنطقة الدرب الأحمر في القاهرة.
أعلنت وزارة الشؤون الثقافية التونسية، أمس الجمعة، أنه تم إعفاء ذاكر العكرمي من مهام مندوب الشؤون الثقافية بنابل.
قال مستشار الرئيس المصري للشؤون الصحية والوقائية محمد عوض تاج الدين، إنه تحدث مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول اقتراح إضافة خانة جديدة في بطاقة الرقم القومي.
أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن صدمته بعدم استجابة إسرائيل لطلبات كييف المتكررة بتسليحها، وإمداد قواتها لمواجهة روسيا.
يتطلب مرض السكري من النوع الثاني، مثل جميع أشكال مرض السكري، إدارة دقيقة لمستويات السكر في الدم من أجل منع ظهور مضاعفات.
أعلنت السلطات الأمنية السعودية يوم السبت، إلقاء القبض على شاب وشابة بسبب فيديو "مخالف للآداب"، بالتزامن مع حادث اعتداء على فتاة في محافظة الأفلاج أثار غضب السعوديين.
جدد وزير الخارجية سيرغي لافروف تأكيد قدرة روسيا التامة على حماية أراضيها، عملا بعقيدتها العسكرية واستراتيجياتها وتشريعاتها، وأشار إلى أنه لن يصدر تنبؤات قاتمة حول حرب عالمية ثالثة.
تمكنت قوات الأمن المصرية من ضبط أحد الأشخاص يحمل جنسية إحدى الدول يزاول نشاطا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية.
أعلنت قطر اليوم السبت أن شركة "توتال إنرجي" الفرنسية حصلت على حصة جديدة في خطط قطر لتوسيع إنتاجها من الغاز مع اختيارها كشريك رئيسي.
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن أن تركيا وإسرائيل تتفاوضان على نقل الغاز إلى الاتحاد الأوروبي، ومن المقرر أن يعقد البلدان اجتماعا حول هذا الملف في أكتوبر المقبل.
كشف وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي عن أحدث المعلومات المتعلقة باسباب وفاة الشابة مهسا أميني، مشيرا إلى أن نتائج التحقيقات والادلة الطبية تثبت بأنها لم تتعرض للضرب والعنف.
نشرت مجلة "إيكونوميست" تصنيفا لأفضل وأسوأ المدن للمعيشة في الشرق الأوسط وإفريقيا لعام 2022.
اعتبر عالم النفس والإعلامي الكندي جوردان بيترسون أنه "من السذاجة" الاعتقاد بأن "الروس سيخسرون الحرب" في أوكرانيا أو "أننا سنفوز".
عبر مهاجم منتخب مصر السابق، أحمد حسام ميدو، عن استيائه من ظهور نجم منتخب "الفراعنة" محمد صلاح وسط حراسة من "البودي غاردز"، عقب نهاية مباراة مصر الودية مع النيجر أمس الجمعة.
تم التقاط صورة لرئيسة الوزراء الإستونية، كايا كالاس، بينما ظهرت في خلفيتها مدفأة كهربائية إضافية.
تستمر في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، ومقاطعتي خرسون وزابوروجيه استفتاءات الانضمام إلى روسيا في ظل إقبال كبير على التصويت، بحضور مراقبين دوليين سموها "استفتاءات الانضمام الطوعي".
أكد وزير الخارجية السوري فيصل المقداد، أن بلاده لا تجري في الوقت الراهن أي مفاوضات مع تركيا حول تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مجموعة من التعديلات التشريعية فيما يتعلق بتحمل المسؤوليات عن "النهب" و"التقاعس عن المشاركة في الأعمال العسكرية" و"الاستسلام الطوعي".
أعربت طهران عن أسفها لقرار الحكومة الأوكرانية بشأن العلاقات الدبلوماسية مع إيران، معتبرة أن هذا القرار بني على أساس تقارير غير مؤكدة وأجواء إعلامية أثارتها جهات خارجية.
أحرز الظهير الأيمن لنادي ريال سالت ليك الأمريكي، آرون هيريرا، هدفا مذهلا من مسافة بعيدة لصالح فريقه في شباك أطلس المكسيكي، في كأس الدوريات "League MX" لأندية أمريكا الشمالية.
يناقش قراء صحيفة "دي فيلت" الألمانية بنشاط، إلغاء اللقاء والمباحثات بين وزيري الخارجية الروسي سيرغي لافروف والألمانية أنالينا بيربوك.
شطب الرئيس الأمريكي جو بايدن أفغانستان بجرّة قلم من قائمة "الحلفاء الأساسيين" للولايات المتحدة من خارج حلف الناتو.
أكد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أنه سئم رئاسة البلاد وأنه لترك منصبه، إلا أن مصير المسؤولين الأكفاء الذين يدافعون عن مواقفه ويعززونها، يمنعه عن تركهم في مواجهة سلطة جديدة.
أسدل أسطورة التنس روجر فيدرر، الستار على مسيرته بهزيمة ودموع الوداع، وذلك بعد خوضه الجمعة مباراته الأخيرة قبل الاعتزال وكانت بجانب غريمه رافائيل نادال في لقاء الزوجي لكأس لايفر.
طالبت رئيسة الوزراء النيوزيلندية جاسيندا أرديرن مجلس الأمن في كلمتها خلال أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بإلغاء حق النقض الفيتيو لأعضاء المجلس الدائمين.
دعا البيت الأبيض الأمريكيين للامتناع عن السفر إلى أوكرانيا للقتال في صفوف المرتزقة وقوات كييف، محذرا من عدم قدرة الولايات المتحدة على ضمان أمنهم.
أعرب المدير الفني الجديد لمنتخب مصر، البرتغالي روي فيتوريا، عن سعادته بتحقيق "الفراعنة" الفوز على النيجر في مباراة ودية أقيمت أمس الجمعة في الإسكندرية.
أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لا تسعى للنزاع مع روسيا، وأنها تفضّل تجنب الدخول في أي مواجهة مباشرة معها.
ذكرت وسائل إعلام أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي من أي تحرك لحزب الله ضد إسرائيل "حتى لو كان بغية استعراض القوة".
صرحت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن الوفود الأوروبية التي طلبت لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، قد "اختفت عن الرادار".
أفاد مراسل "نوفوستي" في بكين، بأن الأوضاع في العاصمة الصينية طبيعية والسكان يمارسون أعمالهم اليومية بشكل اعتيادي، مكذّبا ما أشيع من أنباء عن "حدوث انقلاب عسكري في الصين".
أفادت وسائل إعلام إيرانية مساء السبت بأن الحرس الثوري قصف بالمدفعية تجمّعات لمسلحين مناهضين لإيران في إقليم كردستان شمال العراق يوم السبت.
شهدت طهران مساء أمس الجمعة تظاهرات غاضبة جديدة، بعد أسبوع من احتجاجات على وفاة شابة اعتقلتها شرطة الآداب بسبب "لباسها غير المحتشم"، وأدى قمعها إلى مقتل ما لا يقل عن 17 شخصا.
أشار ستيفن برونو شالر، الإداري في شركةEnergie Waldeck-Frankenberg GmbH، الذي عمل كمراقب دولي للاستفتاء في ميليتوبول، إلى مستوى التنظيم العالي خلال عمليات الاقتراع.
قذفت ضربة روسية ناقلة جنود مدرعة أوكرانية، فوق سياج مصنع نيكولاييف لإنتاج الدبابات، وسقطت على ممر للمشاة خارج هذه المنشأة الحيوية.
في محاولة فاشلة من القوات المسلحة الأوكرانية، التقدم بـ9 دبابات و 16 عربة قتال مصفحة.
جددت الصين التزامها باحترام سيادة كافة الدول ووحدة أراضيها، والدعوة لجميع الأطراف المعنية في الصراع الأوكراني إلى حل الخلافات من خلال الحوار والتشاور.
يعلم معظمنا بالروتين المتعلق بالطيران الجوي وقواعد طائرات الركاب كمثل وجوب رفع ستائر النوافذ حتى نتمكن من معرفة ما إذا كانت هناك حالة طارئة.
تشهد المدن الروسية الكبرى، وبينها موسكو مسيرات وفعاليات حاشدة مؤيدة للاستفتاءات التي انطلقت في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون جنوبها.
يحتاج مستخدمو "آيفون" و"أندرويد" الذين يبحثون عن بعض الطاقة الإضافية إلى معرفة بعض الحيل المفيدة التي ستساعد في جعل شحنة واحدة تدوم لأطول فترة ممكنة.
أعلنت الدكتورة يلينا تيخوميروفا، خبيرة التغذية الروسية، أن البطاطس المقلية والمعكرونة تلحق أضرارا جسيمة بالكبد.
قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، إن روسيا تنطلق من روح التواصل بين رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس الصين شي جين بينغ في سمرقند.
أمر مدعي عام عمّان بحظر النشر "بأي أمور أو معلومات" تتعلق بواقعة إطلاق رجل قانون معروف في البلاد النار على زوجته وابنه في محافظة جرش.
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أنه "لا تزال هناك خلافات مع إيران تمنعه حاليا من لقاء نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان".
علق وزير الآثار المصري الأسبق زاهي حواس على صورة منتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لتمثال لجان فرانسوا شامبليون بإحدى الجامعات الفرنسية، يطأ فيه رأس أحد ملوك مصر القدامى.
قالت مجلة Military Watch Magazine، إن الدول الغربية استنفدت تقريبا مخزون دبابات "تي-72" ولذلك تضطر لتسليم أوكرانيا دبابات "تي-55" معدلة، لكن سلطات كييف لا تملك ذخيرة لها.
كشف المدير العام وكبير المصممين في مركز "ماكييف" لصناعة الصواريخ، فلاديمير دغتيار، عن بعض الميزات التي تجعل صاروخ "سارمات" الروسي "متفوقا على الأسلحة التي تطورها دول الناتو".
نشرت وزارة الدفاع الروسية شريط فيديو، ظهرت فيه عمليات تحضير قاذفات "سو-25" للإقلاع وتحميل صواريخ غير موجهة من عيار 122مم عليها، لتنطلق بعد ذلك لتنفيذ مهام قتالية.
بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي تعزيز العلاقات، وذلك خلال اجتماع عقد على هامش فعاليات الدورة الـ77 للجمعية العامة للأمم المتحدة.
بدأت القوات الروسية في استخدام مسيّرات "زالا" الشبحية من تصنيع "كلاشينكوف" في أوكرانيا.
دخلت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين والمناطق المحررة في مقاطعتي زابوروجبه وخيرسون، اليوم السبت، في اليوم الثاني من عمليات الاستفتاء على انضمامها إلى روسيا.
أعلن مصدر بوزارة الداخلية التركية أن أنقرة سترسل أكثر من 3 آلاف فرد من شرطة مكافحة الشغب إلى قطر، للمساعدة في تأمين الملاعب والفنادق خلال بطولة كأس العالم لكرة القدم.
صرح الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بأن الناتو لا يعتزم الدخول في حرب مع روسيا بسبب أحداث أوكرانيا، لكنه يعول على وقف التصعيد من الجانبين.
قال مصدر في وزارة الدفاع الروسية، إنه تم تعيين الفريق أول ميخائيل ميزينتسيف في منصب نائب وزير الدفاع الروسي ليحل محل جنرال الجيش دميتري بولغاكوف.
كشف وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة عملت منذ فترة طويلة خلف الكواليس على ملف تبادل الأسرى بين الروس والأوكرانيين والعديد من الجهات الغربية.
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات لأعمال قتالية لطائرة هجومية من طراز"Su-25" تابعة لقوات الفضاء الروسية.
استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان التحذيرات الأمريكية للبنوك في بلاده من تعاملها مع نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير".
حذر رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس تركيا من أنه من غير الجائز لها أن تشكك في السيادة اليونانية على جزر بحر إيجه.
قاد النجم المصري محمد صلاح منتخب بلاده للفوز على ضيفه النيجر 3-0 في مباراة جمعت المنتخبين اليوم الجمعة في الإسكندرية.
أفادت السلطات السورية بارتفاع عدد ضحايا الزورق اللبناني الغارق قبالة ساحل محافظة طرطوس إلى 86 قتيلا.
اعلنت الدكتورة سفيتلانا كوبرينا، أن العفن يفرز سموما ضارة بصحة الإنسان، تسبب السعال وعسر الهضم وآثارا سلبية أخرى.
قال وزير خارجية هنغاريا بيتر سيارتو، إنه لا يمكن حل الأزمة في أوكرانيا دون التوصل إلى اتفاق بين روسيا والولايات المتحدة، بغض النظر غن قبول الدول الأخرى مثل هذه النتيجة أم لا.
أعلنت جامعة ستراسبورغ في فرنسا أنها ستغلق أبوابها لمدة أسبوعين إضافيين هذا الشتاء لتوفير الطاقة، في قرار انتقدته النقابات العمالية.
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط دعم الجامعة للحكومة الشرعية في اليمن، وجهودها في استعادة فاعلية مؤسسات الدولة.
أعلن وزير الشباب والرياضة المصري أشرف صبحي، أن رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي أبدى موافقته على استعداد مصر للتقدم بطلب استضافة أولمبياد 2036.
رجحت صحيفة "كلاين تسايتونجمن" النمساوية ارتفاع فواتير التدفئة في البلاد هذا العام بمعدل 50 بالمئة، في ظل أزمة الطاقة على خلفية العقوبات ضد روسيا.
من الإجهاد إلى النوع الخاطئ من معجون الأسنان، كشف أخصائي تقويم الأسنان الأسباب "الصادمة" للأسنان الحساسة وكيفية منع الألم.
نشرت وزارة الدفاع الروسية، مقطع فيديو ظهر فيه كيف تصدت قوات الإنزال الجوي الروسية( قوات المظليين)، لهجوم شنته مجموعة من المدرعات الأوكرانية.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز يوم الخميس أمرا ملكيا أعفى بموجبه، ساعد بن خضر العرابي الحارثي، مستشار وزير الداخلية من منصبه.
أزيح الستار اليوم السبت في إيران عن الطائرة المسيرة التدريبية الجديدة "بهروز".
اقترح العلماء في جامعة "أومسك" الحكومية التكنولوجية طريقة جديدة لمعالجة المواد الغذائية، تسمح بإطالة عمرها على عكس طريقة المعالجة الحرارية.
نشرت السفارة الروسية في ليتوانيا فيديو لممارسات حرس الحدود الليتواني وتعامله بوحشية مع مواطن روسي أعزل في إطار هستيريا معاداة روسيا، ويأس محاولات النيل منها.
أعلن إيلون ماسك مؤسس شركة "سبيس إكس" تفعيل أقمار "ستار لينك" التابعة لشركته لتقديم خدمات الإنترنيت عبرها في إيران، بعد تقييد طهران الإنترنيت في البلاد لمنع نشر الأخبار المضللة.
قال وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو، إن بلاده لن توافق أبدا على إدراج شركتي الطاقة "غازبروم" و"روساتوم"، في قوائم العقوبات الغربية المفروضة ضد روسيا
أفادت قناة "العالم" الإيرانية بأن التجمعات التي شهدتها المدن الإيرانية خلال الأيام الأخيرة تراجعت بنسبة 90٪، مؤكدة عودة الهدوء بشكل كبير إلى معظم المدن التي شهدت أعمال شغب.
تحدث رئيس الوزراء الماليزي إسماعيل صبري يعقوب، من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، عن ظلم النظام المالي الذي تتحكم فيه دولة واحدة في معدلات نسبة الفائدة للعالم كله.
تم تسليم الأفراد في كامتشاتكا الروسية، الذين تم تجنيدهم في صفوف القوات المسلحة للاتحاد الروسي في إطار التعبئة الجزئية أسلحة، في مراسم عسكرية خاصة.
أعلنت اللجان الانتخابية في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك شرق أوكرانيا، ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيه جنوبها عن إقبال كبير على الاقتراع في اليوم الأول من استفتاءات الانضمام إلى روسيا.
أطلق الناشط العراقي إحسان أبو كوثر النار على نفسه بعد أن وجه رسالة إلى العراقيين والسلطات والقضاء.
أعلنت الدكتورة ناتاليا كيدريانكينا، أخصائية الغدد الصماء، أن الإدعاء بأن الفركتوز أكثر أمانا من السكر الاعتيادي مجرد خرافة.
استقبل ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، المستشار الألماني، أولاف شولتس، الذي وصل اليوم السبت في زيارة عمل إلى المملكة، بقصر السلام بجدة.
نفت وزارة الخارجية الباكستانية صحة ما أشيع من أنباء عن زيارة وفد باكستاني رسمي لإسرائيل، وجددت التأكيد على ثبات موقف إسلام آباد تجاه القضية الفلسطينية.
نفى متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن مساعدة البنوك التركية روسيا في خرق العقوبات، وأكد أن نظام الدفع الإلكتروني الروسي "مير" يستخدمه السياح الروس في تركيا لتغطية نفقات رحلاتهم.
يبدأ اليوم الجمعة، 23 سبتمبر 2022، الاستفتاء على الانضمام إلى روسيا في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين وخيرسون وزابوروجيه.
أعلن الكرملين عن اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، بحثا فيه القضايا التي تهم البلدين بما فيها التعاون الاقتصادي، وسوق النفط.
قارن رئيس الشيشان، رمضان قديروف، الاستفتاءات بشأن الانضمام إلى روسيا التي بدأت بجمهوريتي دونباس وزابوروجيه وخيرسون، بتصويت عام 2003 في الشيشان، والتي ازدهرت بعدها المنطقة.
أشارت جريدة "وول ستريت جورنال" إلى أن الاقتصاد الأمريكي سيكون هو المستفيد الأكبر من أزمة الطاقة في أوروبا.
أثار غياب العلم اللبناني عن اللقاء الذي جمع الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ورئيس الحكومة اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، جدلا على وسائل التواصل.
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