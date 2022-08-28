ما خيار إسرائيل لمنع تحول إيران لدولة نووية؟

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد إن تل أبيب ستحارب الاتفاق النووي مع إيران بكل قوتها ولكن دون الإضرار بالعلاقات الاستراتيجية مع الولايات المتحدة..

لابيد أضاف أن توقيع الاتفاق النووي مع إيران لن يلزم إسرائيل، وستفعل كل ما في وسعها لحماية أمنها، وأن قادة الجيش وجهاز الموساد تلقوا تعليمات بالاستعداد للتحرك و مواجهة كافة السيناريوهات..

ومن المتوقع أن يعقد رئيس الموساد دافيد برنياع، اجتماعاتٍ مغلقة مع مسؤولين أمريكيين، حول ما تعتبره إسرائيل مخاطر في الاتفاق النووي الإيراني وهو ثالث مسؤول إسرائيلي يزور واشنطن في الأيام الأخيرة، بعد زيارة مستشار الأمن القومي الاسرائيلي إيال هولاتا، ووزير الدفاع بيني غانتس.. فماذا الذي تهدف اليه التحركات الإسرائيلية؟ وكيف تنظر واشنطن للموقف الاسرئيلي؟

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