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ما الذي كشفه مندوب السعودية بالأمم المتحدة عن الاتصالات مع إيران والحوثيين وعودة العلاقات مع سوريا

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جهود حثيثة لإنهاء الحرب في اليمن أكثر من أي وقت مضى لكن الاختراق لم يحدث بعد رغم جولات المبعوثين الأممي والأمريكي إلى اليمن في المنطقة ولقاءاتهما مع ممثلين عن أطراف الصراع،

ورغم المبادرة التي قدمتها الرياض، وفي ذات السياق حديث عن حوار سعودي إيراني من أجل تحقيق الاستقرار في المنطقة
نتحدث عن تفاصيل هذه الملفات وأخرى على طاولة المملكة مع ضيفنا عبد الله المعلمي، المندوب السعودي الدائم لدى الأمم المتحدة

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