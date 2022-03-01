ما استراتيجية الجيش الروسي في أوكرانيا؟

في سادس أيام العملية العسكرية الروسية، أعلنت وزارة الدفاع السيطرة على كامل شواطئ بحر أزوف بعد التقاء القوات القادمة من دونيتسك بتلك الصاعدة من شبه جزيرة القرم .. بموازاة ذلك تستمر القوات الروسية في مساعي إحكام تطويق المدن الكبرى كالعاصمة كييف وخاركوف وسومي وفتح ممرات إنسانية لخروج المدنيين، من جانبها أعلنت قوات الدفاع الشعبي في دونيتسك فتح ممرات إنسانية لمغادرة مدينة ماريوبل.

يأتي ذلك فيما يتواصل الدعم العسكري الغربي لقوات كييف حيث أفاد المكتب الصحفي للرئاسة الأوكرانية بأن بلغاريا وبولندا وسلوفاكيا نقلت لأوكرانيا سبعين طائرة حربية قد تكون مرابطة في المطارات البولندية، بينما أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إعفاء المرتزقة الأجانب الراغبين بالمشاركة في القتال من تأشيرة الدخول، بعد قرار سابق بإطراق سراح وتجنيد المعتقلين من دوي الخبرة القتالية.

فما هي أبعاد التطورات الميدانية الأخيرة؟ بالتفاصيل نبحث هذا الملف مع ضيوفنا بعد العرض التالي.