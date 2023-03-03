ما أهمية السيطرة الروسية على مدينة أرتيومفسك (باخموت)؟

أعلن مؤسس مجموعة فاغنر العسكرية الروسية يفغيني بريغوجين تطويق أرتيوموفسك /باخموت/، عدا طريق واحد لخروج المقاتلين الأوكران من المدينة..

داعيا الرئيس الأوكراني إلى منح قواته الإذن لمغادرتها..

في غضون ذلك أكد مستشارُ القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك يان غاغين تضييق الخناقِ حولَ أرتيومفسك باخموت ، وقال إن قواتِ كييف تُخططُ للانسحاب من المعارك الجارية الآن في وسط المدينة.. وفي هذا السياق أفاد قائد كتيبة ماديار الأوكرانية، أنه تلقى أمرًا من قيادته بمغادرة باخموت على الفور.. بينما أفادت مجموعة فاغنر أن القواتِ الأوكرانيةَ تُدمِّرُ البنيةَ التحتيةَ في المدينة ، لعرقلةِ تقدُّمِ القواتِ الروسية.. وعلى الصعيد السياسي يجري المستشار الألماني أولاف شولتز مباحثات مع الرئيس الأمريكي في البيت الأبيض في محاولة لتقريب وجهات النظر بخصوص خلافات التعامل مع الأزمة الأوكرانية ، بينما اتهمت موسكو واشنطن بدعم عملياتٍ إرهابية لاستهدافِ المدنيين في روسيا.. فما أهمية التقدم الروسي في أرتيومفسك باخموت ؟ ولماذا يختلف التحالف الغربي إزاء دعم أوكرانيا؟

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