ما أسباب تأجيل القمة العربية بالجزائر لنهاية العام الحالي؟

غير معلوم يبقى موعد انعقاد القمة العربية المقبلة في الجزائر. سيتم تحديد موعد القمة الشهر المقبل في اجتماع لوزراء الخارجية العرب في القاهرة. هذه القمة يأمل البلد المنظم أن تؤدي إلى لم الشمل العربي.. وأي لم شمل عربي من دون عودة سوريا إلى الحضن العربي؟ أي قمة عربية ناجحة لا تعالج المشاكل البينية بين الدول؟ أي قمة عربية لا تكف الأيادي الخارجية عن التدخل في الشأن العربي؟ من هنا يتحدد معيار النجاح.. أي قمة عربية تكون ناجحة من دون أن تطفئ النار الملتهبة في الجسد العربي من المشهد العربي من المحيط إلى الخليج؟

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