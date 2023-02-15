ماهي توقعات وزيرة خارجية النمسا السابقة لنهاية الأزمة الأوكرانية؟

إهتزَّ العالم لهول الدمار الذي أحدثه زلزال تركيا وسوريا، ولم يهتزّ التسييس الغربي لهذه القضية الإنسانية.

في اختبار الإنسانية فشل الغربي مجدداً، فيتعاطى، للمفارقة، ببرودة مع هذه الكارثة لكأنها وقعت في عالم آخر، مقابل جهودٍ ضخمة يبذلها في مواجهة روسيا في أوكرانيا.. بالحديث عن الأزمة الأوكرانية برزت في الآونة الأخيرة نزعة غربية نحو التصعيد، من خلال نوعية الأسلحة التي قرر الغرب مؤخراً إرسالها إلى نظام كييف، ما طرح علامات استفهام كبيرة حول مصلحة أوروبا تحديداً في هذا التصعيد. وإلى أي مدى تتباين المصالح بين بروكسل وواشنطن، فيما خص إطالة أمد الأزمة الأوكرانية؟ هذه الأزمة التي يجمع العالم على أن أبرز ما أثبتته هو انتقال القطبية العالمية من الغرب إلى مناطق أخرى. فكيف سيكون وجه العالم مع صعود الصين وروسيا ودول أخرى في أميركا اللاتينية وإفريقيا؟ ضيفتنا في هذه الحلقة مميزة، وزيرة الخارجية النمساوية السابقة كارين كنايسل..

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