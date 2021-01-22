ليبيا.. اجتماع بوزنيقة وتحدي توزيع المناصب السيادية

خطوات متسارعة لحل الأزمة في ليبيا من خلال فتح باب الترشح لعضوية السلطة التنفيذية للمرحلة التحضيرية لانتخابات ديسمبر المقبلة

وتواصل اجتماعات بوزنيقة لتسمية أصحاب المناصب السيادية السبعة بتوزيع عادل على الأقاليم الليبية الثلاث، وأمام الجهود الأممية والدولية للحفاظ على وقف إطلاق النار تشدد موسكو على أهمية الطابع الشامل للحوار الليبي وهو ما أكده نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف للوفد الليبي أثناء زيارته لروسيا اليوم.

نتحدث عن كل هذه التطورات مع ضيفنا عضو مجلس النواب الليبي ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي سابقا فتح الله السعيطي.

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