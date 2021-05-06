لودريان في لبنان.. تشكيل الحكومة أو العقوبات؟

محاولة إنعاش للمبادرة الفرنسية من أجل حل الأزمة اللبنانية قادت وزير الخارجية الفرنسي جون ايف لودريان إلى بيروت..

والتقى الوزير هناك الرؤساء الثلاثة بداية برئيس الجمهورية ميشال عون الذي أكد أن تشكيل حكومة تحظى بثقة البرلمان يعد أولوية بالنسبة لبلاده وفي الوقت الذي تنتظر فيه أطياف لبنانية مساعدات دولية لحل أزمة اقتصادية يرونها أولى من التسوية السياسية هدد لودريان بفرض عقوبات على من يعيقون إيجاد حل للأزمة.

فهل تنجح باريس في تحقيق ما فشلت به في السابق؟ وما إمكانية إيجاد حل سياسي قبل تسوية الأزمة الاقتصادية؟

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