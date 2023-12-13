لماذا تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر قاسية من حماس في غزة؟

في أكبر حصيلة لخسائره في يوم واحد منذ بدء التوغل البري في قطاع غزة، أعلن الجيش الإسرائيلي مقتل عشرة جنود في كمين بمنطقة الشجاعية شمالي القطاع..

ونقلت هيئة الاذاعة الاسرائيلية وجود خمسة ضباط على الاقل من الفرقة الثالثة عشر بلواء غولاني.

من جانبها حذرت حركة حماس الجيش الإسرائيلي من زيادة فاتورة عددِ قتلاه كلما طالت مدة انتشاره في قطاع غزة.. هذا وكشفت صحيفة هآرتس وجود قلق إسرائيلي من طرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان موعدا نهائيا خلال زيارته لإسرائيل لإنهاء العملية العسكرية.. من جانبه وخلال جولة ميدانية بأحد المعسكرات أكد رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين نتنياهو استمرار الحرب وعدم خضوع إسرائيل للضغوط الدولية.

فما هي دلالات حجم خسائر الجيش الاسرائيلي؟ وهل تستطيع إسرائيل المضي في حربها رغم الخسائر وتزايد الضغوط الأمريكية والدولية؟

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