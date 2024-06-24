لماذا تخشى واشنطن حرب إسرائيل وحزب الله؟

رجح رئيس الأركان المشتركة الأمريكية تشارلز براون أن بلاده قد لا تتمكن من مساعدة إسرائيل في حال انخرطت بحرب واسعة مع حزب الله اللبناني،

حفاظا على القوات الأمريكية في المنطقة... وأكد أنه في حال نشوب صراع بين إسرائيل وحزب الله فإن إيران ستقدم دعما واسعا للحزب ، الأمر الذي من شأنه إثارة صراع أكبر يمكن أن يشكل تهديدا لوجود القوات الأمريكية في المنطقة ... ويتناقض التصريح مع ما كشفته سي أن أن في وقت سابق نقلا عن مسؤولين أمريكيين طمأنوا إسرائيل وأكدوا استعداد إدارةِ بايدن التام لدعم تل أبيب إذا نشبت حرب شاملة بين إسرائيل وحزب الله اللبناني ، ولكن دون نشر قوات على الأرض ...

وقال الجيش الإسرائيلي في وقت سابق إنه صادق على الخطط العملياتية للحرب في جنوب لبنان ، وسيكون مضطرا لتأمين المنطقة الشمالية في حال لم تتوقف الهجمات ... ويجري وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غلانت زيارة الى واشنطن من المتوقع أن يناقش فيها مستقبل الحرب على غزة ر، وتأمين المناطق المتاخمة للبنان ، فضلا ضمان تدفق الأسحلة الامريكية التي تقول إسرائيل إن إمداداتها تقلصت ...فهل تدعم واشنطن حربا أخرى في الشرق الأوسط ؟

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