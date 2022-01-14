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لافروف يحذر الناتو.. نشر أسلحة هجومية قرب حدود روسيا خط أحمر

أخبار العالم

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بلغ السيل الزبى.. على الغرب القبول بمقترحات روسيا بشأن الضمانات الأمنية، وإلا فهي تعرف كيف تضمن أمنها.

يرفع وزير الخارجية الروسية سيرغي لافروف يرفع سقف الخطاب مع الغرب إلى مستوى التحذير الأخير. فموسكو تأكدت خلال لقاءاتها مع واشنطن والناتو بداية الأسبوع أنهما على نهجهما في سعيهما للهيمنة على العالم. واللافت أكثر في كل هذه المواقف أنها جاءت على لسان عميد الديبلوماسية الروسية، على لسان من يزن كلماتها وأحرفه قبل أن يقولها. ربما ترتسم هنا صورة أوضح لمستقبل التنافس "بالحد الأدنى" على الساحة الأوراسية بين موسكو والغرب، والنتيجة ممنوع أن تكون لصالح الغرب هنا.

هل تصل الرسالة الروسية؟ والكرة الآن في ملعب الغرب ليتدارك العالم في اللحظات الأخيرة حقبة جديدة من التنافس بالغ التعقيد بين موسكو الغرب..

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