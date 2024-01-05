كاراغانوف: الغرب فقد الخوف من "الجحيم النووي"

تاريخ النشر:05.01.2024 | 18:54 GMT | أخبار العالم
أعلن رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني عن تشكيل لجنة ثنائية لجدولة انسحاب قوات التحالف الدولي من العراق.
كشف تقرير إنجليزي عن قصة غريبة تخص دمية مصنوعة بالذكاء الاصطناعي لعارضة أزياء، نجحت في خداع الأغنياء والمشاهير من نجوم كرة القدم وبعض الرياضات الأخرى.
علق أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخصوص إزالة خيمة تابعة للحزب على الحدود الجنوبية كانت قد أثارت غضب تل أبيب.
أفادت وكالة "بلومبيرغ" بأن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم، اشترى قصرا في جزيرة النخيل بمدينة دبي الإماراتية.
كشفت وسائل إعلام إسرائيلية أن اجتماعا لكبار وزراء الحكومة لمناقشة خطط إدارة قطاع غزة بعد الحرب، انتهى إلى شجار حاد وغاضب بين الوزراء وضباط الجيش.
قالت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن تجارا يضعون عبارة "انتاج إسرائيلي" على الطماطم الأردنية التي تتدفق إلى السوق الإسرائيلية بعد توقف الانتاج بسبب "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر.
كشف سلوان المسلط آخر مرافقي الرئيس العراقي الراحل صدام حسين الرواية الكاملة لوقوعه في الأسر، واللحظات الأخيرة قبل اعتقاله.
أكد الجيش الأمريكي أنه نفذ غارة جوية يوم الخميس، في العراق أدت إلى مقتل القيادي مشتاق طالب السعيدي، من حركة "النجباء"، زاعما أنه كان ضالعا في التخطيط لشن هجمات ضد القوات الأمريكية.
كتبت صحيفة "بوليتيكو" أن الإدارة الأمريكية تبحث إجراءات الرد في حال اتساع نطاق النزاع في الشرق الأوسط وتمدده في المنطقة.
قالت البحرية الهندية، اليوم الجمعة، إنها تراقب سفينة ترفع العلم الليبيري في بحر العرب، أصدرت نداء استغاثة لاختطافها.
هاجم متهم قاضية في ولاية نيفادا الأمريكية حيث قفز فجأة على طاولة الدفاع وكرسي القاضي أثناء النطق بالحكم عليه، وأثار شجارا دمويا.
كشف وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أمس الخميس عن خطط إسرائيل للمرحلة التالية من حربها على غزة.
أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاغاري، اليوم الخميس، أن ثلاثة إسرائيليين كانوا في عداد المفقودين تبين أنهم محتجزون في قطاع غزة ما يرفع عدد المحتجزين إلى 136.
نشرت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" مساء اليوم الخميس، مشاهد مصورة من التحام مقاتليها بآليات وجنود الجيش الإسرائيلي في محاور مدينة غزة.
أطلقت كوريا الشمالية صباح اليوم الجمعة 200 قذيفة مدفعية قبالة ساحلها الغربي، فيما أهابت كوريا الجنوبية بسكان جزيرة يونبيونغ إخلاءها.
دخلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة يومها الـ91 حيث تستمر الاشتباكات والقصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، في ظل كارثة إنسانية وصحية.
كشفت أجهزة الأمن في محافظة الجيزة المصرية تفاصيل جديدة في واقعة القبض على 3 متهمين، عُثر بحوزتهم على مبالغ مالية، في ما يعرف إعلاميا بقضية "مغارة علي بابا".
قال الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إن لبنان سيصبح مكشوفا إذا تم السكوت على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس صالح العاروري في الضاحية الجنوبية وإن "الرد آت لا محالة".
أعلن حاكم مدينة سيفاستوبول في جمهورية القرم الروسية ميخائيل رازفوجايف رفع حالة التأهب الجوي التي حذرت من غارة جوية على مدينة سيفاستوبول في وقت سابق اليوم، وعودة المواصلات لطبيعتها.
كشفت تقارير صحفية عن رغبة النجم المصري محمد صلاح في تجديد عقده مع نادي ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، والاستمرار في ملعب "أنفيلد" أطول فترة ممكنة.
أفادت وكالة "نوفوستي" بأن ثلث دول العالم بدأت تتخلى عن الدولار وتسعى لإيجاد وسائل دفع وطنية بعد عقوبات الغرب ضد روسيا، التي حمت اقتصادها بفضل منظومتها "مير" للدفع الإلكتروني.
أعلن وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي القبض على عدد من المشبوهين في قضية التفجيرين الإرهابيين في مدينة كرمان مؤخرا.
ذكرت وسائل إعلام أوكرانية أن القائد العام للقوات فاليري زالوجني فقد أعصابه أثناء مناقشة مشروع قانون التعبئة في البرلمان الأوكراني، مطالبا بتلبية الاحتياجات لتغطية النقص في التعداد.
أحد آخر مرافق لصدام حسين في مخبأه بمدينة الدور يصف الرواية الكاملة لاعتقاله.
قال خبراء سلامة الأغذية لموقع "ديلي ميل" إن بعض الأطعمة قد تبدأ في الفساد بعد يوم أو يومين فقط، حتى لو تم طهيها.
دعت حركة "حماس" مساء اليوم المؤسسات الأممية والحقوقية الدولية إلى التصدي لقرار إسرائيل بشأن الترحيل القسري لمئات الفلسطينيين من القدس والأراضي الفلسطينية.
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزير أنتوني بلينكن سيبدأ جولته الشرق أوسطية التي من المقرر أن تستمر حتى 11 يناير من تركيا، وأنه سيختتمها في مصر.
تستمر العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا حيث يحبط الجيش الروسي محاولات قوات كييف لاختراق دفاعاته، ويحقق مكاسب ميدانية على مختلف المحاور ملحقا بالعدو خسائر فادحة بالعتاد والأرواح.
ظهرت مقدمة الأخبار الإسرائيلية ليتال شيمش ومسدسها على خصرها داخل الأستديو.
أصدر المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اليوم الخميس، عددا من القرارات بشأن الهجوم الإرهابي في محافظة كرمان.
يشارك الحديد في العديد من العمليات الفسيولوجية، وهو ضروري لعمل وظائف الجسم بشكل صحيح. وهناك علامات وأعراض قد تشير إلى نقصه في الجسم.
كشفت القناة 12 الإسرائيلية، عن محادثات معقدة وجدال حاد بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع يوآف غالانت، قبيل لحظات من انعقاد جلسة كابينيت الحرب.
استهدف متظاهرون مؤيدون لفلسطين موكب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن بالطلاء الأحمر أثناء خروجه من منزله في ضواحي ولاية فيرجينيا يوم الخميس.
أفادت وكالة ANI الهندية باختطاف سفينة MV Lila Norfolk التي ترفع العلم الليبيري وعلى متنها طاقم هندي قبالة سواحل الصومال.
عرض "حزب الله" اللبناني مشاهد من استهدافه مجموعة من جنود الجيش الإٍسرائيلي بحذاء الجنوب اللبناني.
أفادت البحرية الهندية يوم الجمعة أنها أنقذت 21 شخصا من أفراد طاقم سفينة في بحر العرب وجهت نداء استغاثة إثر تعرضها لمحاولة خطف.
استقبل أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أمس الخميس وفدا من الكونغرس الأمريكي، وطالبه بالضغط على إسرائيل لوقف الحرب على غزة.
قررت محكمة جنايات القاهرة (الدائرة 22 جنوب) المنعقدة بغرفة المشورة، إدراج جماعة الإخوان المسلمين، و20 متهما، وشركتين، على قائمة الإرهاب لمدة 5 سنوات.
ذكرت "وول ستريت جورنال" أن "الصين والسعودية تصدرتا قائمة من 20 دولة وظفت حكوماتها أو جهات مرتبطة بها ملايين الدولارات في عقارات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أثناء ولايته".
كشفت الدكتورة تاتيانا ميشرياكوفا، أخصائية التغذية الصحية، الأطعمة التي من الأفضل عدم تناول اليوسفي معها.
وكّلت إسرائيل محاميا بريطانيّا للترافع عنها أمام محكمة العدل الدولية في ادعاء جنوب إفريقيا على تل أبيب بارتكاب جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.
علق المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي على إمكانية دعم واشنطن لإسرائيل إذا لاحقت وقتلت أعضاء من قيادة حماس في دولة قطر ضمن حدود القانون الدولي.
قال مسؤول أمريكي لصحيفة "واشنطن بوست" إن قوات "التحالف الدولي" تعرضت لنحو 115 هجوما في الشرق الأوسط منذ 17 أكتوبر الماضي.
دعت الصين اليوم الجمعة جميع الأطراف إلى "ضبط النفس" بعد أن أعلنت وزارة الدفاع في سيئول أن بيونغ يانغ أطلقت قذائف مدفعية قرب جزيرتين كوريتين جنوبيتين.
قال المحامي الهولندي هارون رضا إنه عازم على مقاضاة 5 مواطنين هولنديين يخدمون بالجيش الإسرائيلي، ومحاكمتهم في بلادهم على ضلوعهم بالجرائم التي ترتكب في غزة.
أصيب الأهالي في طيبة شمال مدينة الأقصر المصرية بالذعر بعد عقر حيوان غريب لـ 4 أشخاص بينهم صغير عمره 8 سنوات، محدثا بهم إصابات استدعت نقلهم إلى المستشفى في الحال.
قال جون كيربي منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأمريكي إن واشنطن لم يعد لديها الأموال الكافية لمواصلة دعم أوكرانيا، وأن المساعدات الجديدة تتطلب موافقة الكونغرس.
وجه الجيش الإسرائيلي اليوم الجمعة تحذيرا لأهالي قطاع غزة، مطالبا إياهم بالنزوح إلى "المناطق الآمنة" التي حددها مرفقا خريطة للحركة.
أعلنت شركة "ميرسك" الدنماركية العملاقة للشحن تحويل مسار سفنها عبر رأس الرجاء الصالح، على خلفية هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر.
حامت الشكوك حول "شرعية" هدف فريق ريال مدريد في مرمى ضيفه ريال مايوركا (1-0) في اللقاء الذي جمعهما يوم أمس الأربعاء، في الجولة 19 من الدوري الإسباني.
قال رئيس جمهورية الشيشان رمضان قديروف، إن مفتش الأمم المتحدة السابق لنزع أسلحة الدمار الشامل العراقية، سكوت ريتر، الذي عمل سابقا في المخابرات الأمريكية، وصل إلى غروزني في زيارة.
قالت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس إنها تمكنت في عملية مزدوجة مع "كتائب المجاهدين" من إسقاط طائرة استطلاع من طراز "هيرمز 900" بصاروخ مضاد للطائرات شرق مدينة غزة.
قال وزير النقل المصري كامل الوزير إثر توقيع اتفاقية للتعاون مع مجموعة موانئ أبو ظبي، إن مصر لم ولن تبيع موانئها وهذا التوقيع ليس بيعا أو استحواذا ولكنه شراكة بين الجانبين.
تناقلت وسائل الإعلام أنباء عن أن كويكبا "مفقودا" سيضرب الأرض هذا العام ويقضي على الحياة البشرية فيها"، استنادا لتوقعات صدرت عن "ناسا".
تبدأ الرؤية كقاعدة عامة بالضعف بعد بلوع الشخص الأربعين من العمر حتى إذا كانت مثالية قبل ذلك. فما العمل؟
أكد الإعلامي السعودي، سعود الصرامي، أن النجم المصري محمد صلاح سيجدد عقده مع ليفربول حتى عام 2026، وذلك بعد عودته من بطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم، هذا الشهر.
أكد أمين عام "حزب الله" اللبناني حسن نصر الله اليوم الجمعة أن "الولايات المتحدة لا تريد توسيع الحرب لأنها مشغولة بجبهة أوكرانيا، وهي تتهيأ لهزيمة استراتيجية أمام روسيا".
أفادت وثائق قضائية بأن شاهدة في قضية الملياردير الأمريكي جيفري إبستين المتهم بدعارة القاصرات، أكدت أن الأخير خطط للاتصال بالرئيس السابق دونالد ترامب لترتيب زيارته لكازينو تابع له.
حرصت عارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريغيز، صديقة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على توجيه رسالة تهنئة لمتابعيها على منصة "إنستغرام"، بمناسبة حلول العام الجديد 2024.
أكد الملياردر الأمريكي إيلون ماسك أن فكرة غزو روسيا كانت دائما سيئة بغضّ النظر عن موسم الاعتداء عليها إن كان صيفا، أم شتاء.
كشف الموقع الرسمي للاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء، عن التشكيل المثالي للعام الماضي 2023، والذي شهد غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي لكرة القدم.
كشفت صحيفة "تلغراف" البريطانية سبب الشرخ الحاصل بين الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، وقائد القوات الأوكرانية فاليري زالوجني.
قال حاكم فلوريدا والمرشح الرئاسي الجمهوري رون ديسانتيس إن الرئيس جو بايدن غير قادر على تقديم توضيح للشعب الأمريكي، للغاية من وراء دعم كييف.
أشارت صحيفة "آسيا تايمز" إلى أن الجيش الروسي دمر أفضل أسلحة "الناتو" في أوكرانيا بما فيها دبابات "ليوبار2" الألمانية ومدرعات "برادلي" الأمريكية و"ماردر" الألمانية وغيرها.
عثر العلماء في شمال غرينلاند الدنماركية على مجموعة جديدة من أحفوريات الحيوانات المفترسة المنقرضة في منطقة سيريوس باسيت، تعود للعصر الكمبري المبكر.
قال خبير السياسة النرويجي غلين ديسن إن روسيا ترى حل مشكلة انضمام كييف إلى حلف "الناتو" في الاستيلاء على أراضي أوكرانيا من خاركوف شرقا إلى أوديسا غربا.
قال الجنرال الأوكراني المتقاعد سيرغي كريفونوس إن الجيش الروسي يشن معارك قوية في منطقة دونباس، مما أدى إلى تشتيت القوات الأوكرانية.
أظهرت الأبحاث أن الذين لديهم إحدى فصيلة الدم A هم الأكثر ميلا للإصابة بسكتة دماغية قبل سن الستين مقارنة بالذين لديهم فصائل دم أخرى.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية اليوم الخميس، أن الدفاعات الجوية تصدت لهجوم صاروخي نفذته قوات كييف في أجواء شبه جزيرة القرم الروسية وأنها أسقطت 10 صواريخ.
أشارت مجلة The National Interest إلى أن مسيرات "لانسيت" الهجومية الروسية كشفت عن خلل الاستراتيجية العسكرية الغربية التي تركز على إنتاج أسلحة بكلفة باهظة يدمّرها سلاح رخيص.
سجل أحد ركاب طائرة إيرباص A350 اليابانية أول لقطات لاحتراقها بعد الاصطدام بطائرة خفر السواحل الياباني لحظة الهبوط في مطار هانيدا بطوكيو يوم الثلاثاء.
أفادت قناة NHK بأن طائرة خفر السواحل الياباني توقفت على المدرج في مطار هانيدا بطوكيو 40 ثانية قبل أن تصطدم بها طائرة الركاب التي احترقت بالكامل جراء الحادث.
تبنى تنظيم "داعش" اليوم الخميس الهجوم الإرهابي الذي وقع في محافظة كرمان الإيرانية وأسفر عن مقتل العشرات وإصابة المئات من المدنيين.
وصف رئيس برلمان القرم فلاديمير قسطنطينوف وزير الخارجية البولندي رادوسلاف سيكورسكي بأنه ناكث للعهد، ويتمنى الأذى لروسيا بدعواته لتزويد كييف بصواريخ بعيدة المدى.
نشر موقع "خبرني" الأردني الإخباري مقطع فيديو قصيراً قيل أنه من مدينة الرمثا الحدودية مع سوريا، ويوثق موقع غارة استهدفت تاجر مخدرات كبيراً في محافظة السويداء.
مع دخول الحرب في قطاع غزة يومها الـ90 يستمر القصف الإسرائيلي على مختلف مناطق شمال وجنوب القطاع، فيما ينذر اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" صالح العاروري بالتصعيد.
اعتبر زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد أن التسريبات التي صدرت عن مجلس الوزراء الليلة الماضية وصمة عار ودليل إضافي على خطورة هذه الوزارة، داعيا إلى تغيير الحكومة ورئيسها.
أفادت وكالة "إرنا" نقلا عن مصدر مطلع بأن التحقيقات وتسجيل كاميرات المراقبة في محافظة كرمان الإيرانية تشير إلى وجود انتحاري خلف أحد التفجيرين كحد أدنى.
فتحت السلطات الجزائرية بأمر من الرئيس عبد المجيد تبون، تحقيقا معمقا في حادثة تسلل شاب بهدف الهجرة غير الشرعية عبر طائرة تابعة للخطوط الجوية الجزائرية من مطار وهران.
انتشر عبر "إنستغرام" اتجاه جديد يشارك من خلاله المستخدمون إجاباتهم عن 11 سؤالا تشمل العمر والطول وتاريخ الميلاد، وأسئلة أخرى حول الرهاب مثلا.
قال وزير التراث الإسرائيلي عميحاي إلياهو إن على إسرائيل "إيجاد طرق أشد إيلاما للفلسطينيين من الموت لتحطيم معنوياتهم ومنعهم من الوقوف من جديد".
تصدر نادي برشلونة، حامل لقب بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، قائمة الأندية صاحبة أعلى متوسط لحضور جماهير في العام المنصرم 2023، وفقا لإحصائية رصدها موقع "ترانسفير ماركت".
قال موقع "أكسيوس" إنه مع استمرار القتال في غزة انخرطت الولايات المتحدة بشكل أعمق عسكريا ودبلوماسيا في ثلاث بؤر ساخنة أخرى في الشرق الأوسط.
أكد الحوثيون اليوم الخميس أن ردهم على الاعتداء الأمريكي بحق المنتسبين للقوات البحرية "سيكون قاسيا ومتمكنا من مكامن الوجع والألم وبأساليب قتالية فوق احتمالاتهم وحساباتهم العسكرية".
أعلن جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة في ليبيا يوم الجمعة القبض على والي تنظيم "داعش" في ليبيا هاشم أبو سدرة، الذي نفذ مذبحة الأقباط في سرت الليبية عام 2016.
علق رئيس حركة "حماس" في الخارج خالد مشعل على اغتيال نائب رئيس المكتب السياسي في الحركة صالح العاروري والقائدين في "القسام" يوم الثلاثاء الماضي.
نظمت مراسم تشييع المسؤول العسكري في حركة "النجباء" مشتاق طالب السعيدي "أبو تقوى"، الذي قتل بضربة مسيرة أمريكية استهدفت سيارته قرب مقر أمني للحشد الشعبي شرقي بغداد يوم الخميس.
نفت وزارة التجارة التركية مزاعم تناقلتها وسائل إعلام بشأن زيادة الصادرات التركية إلى إسرائيل، مؤكدة أن تلك الادعاءات لا تعكس الحقيقة.
يحتوي الفستق في تركيبه على أكثر من 50 بالمئة من الدهون، أي هو منتج عالي السعرات الحرارية. ومع ذلك يجب أن يدرج في النظام الغذائي. لماذا؟
صرحت عضوة مجلس النواب الأمريكي من الحزب الجمهوري مارجوري تايلور غرين، بأن البلاد سترقب إجراءات عزل الرئيس جو بايدن في عام 2024.
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد للحظة تدمير دبابة أوكرانية وهروب طاقمها دون مقاومة في إحدى مناطق الاشتباك بمنطقة العملية العسكرية في أوكرانيا.
نلفت عنايتكم إلى أن التصويت سينتهي الساعة 24 من يوم 7 يناير 2024 ليتم الإعلان عن النتيجة الساعة 12:00 ظهر الثامن منه.
أعلن "حزب الله" اللبناني اليوم الخميس استهداف مواقع إسرائيلية وتجمعات للجنود على الحدود الجنوبية، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة فيها.
أطلق سراح بطل الألعاب البارالمبية السابق العداء مبتور الساقين الجنوب إفريقي أوسكار بيستوريوس، بعد نحو 11 عاما من السجن إثر إدانته بقتل صديقته ريفا ستينكامب.
دانت الإمارات بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لوزير المالية ووزير الأمن القومي الإسرائيليين الداعية لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، وإعادة احتلال القطاع وبناء المستوطنات فيه.
استخدم الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول حق النقض اليوم الجمعة ضد مشروعي قانونين لإجراء تحقيقين خاصين تقودهما المعارضة، يتعلق أحدهما باتهامات للسيدة الأولى كيم كيون هي.
أسفرت غارة جوية أمريكية على مقر أمني للحشد الشعبي شرقي بغداد اليوم الخميس عن مقتل المسؤول العسكري في حركة "النجباء" مشتاق طالب السعيدي "أبو تقوى" وأحد مرافقيه الذي يدعى "أبو سجاد".
دعا أليكسي كوتشيرينكو عضو البرلمان الأوكراني عن حزب "باتكيفشتشينا" فلاديمير زيلينسكي لحل مسألة إغلاق الحدود البولندية الأوكرانية، مؤكدا أن كييف لا يمكنها "القتال على عدة جبهات".
أعلن الاتحاد الأوروبي أن منسق السياسة الخارجية بالاتحاد جوزيب بوريل، سيبدأ اليوم الجمعة زيارة إلى لبنان تستمر ليومين، في محاولة لتهدئة التوترات بين إسرائيل و"حزب الله".
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