 
مباشر
أبعاد روسية

كاراغانوف: الغرب فقد الخوف من "الجحيم النووي"

أخبار العالم

تحميل الفيديو
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/wqc8

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2024 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا