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قوات الدعم السريع: حل الأزمة السودانية سياسي

أخبار العالم العربي

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ضيف الحلقة المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان يوسف عزت.

تصريحات المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان يوسف عزت لـRT:

-الحرب في السودان اتخذت أبعادا مختلفة

- نريد مصالحة بين الشعب السوداني ولا نريد انقسام الشعب الواحد

- نرغب في دعم الانتقال السلمي والتحول المدني وتعزيز دولة المواطنة وإيجاد حلول جذرية للبلاد

- هناك تجاوزات تحصل في الخرطوم 

- قوات الدعم السريع لم تبدأ الحرب ولم تخطط لها بل الجيش هو من هاجم مقراتنا

- الجيش خطط للقضاء على قوات الدعم السريع خلال 3 أيام

- الدولة السودانية بحاجة إلى إعادة تأسيس بما يخدم مصالح الشعب

- هناك تيار داخل الجيش من الإسلاميين والمدنيين يعرقل الانتقال السلمي للسلطة

- حل الأزمة في السودان سياسي ويجب الاتفاق على شكل الدولة والجيش الواحد وبناء المؤسسات

- منبر جدة لم يتحول إلى وساطة لحل الأزمة بشكل شامل

- نسعى لأن يتحول منبر جدة إلى منصة لمعالجة الأزمة السياسية في السودان

- منبر جدة نجح في إحداث اختراق ويمكن تطويره

- وقف إطلاق نار دائم في السودان مرتبط بإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة

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