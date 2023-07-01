قوات الدعم السريع: حل الأزمة السودانية سياسي
ضيف الحلقة المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان يوسف عزت.
تصريحات المستشار السياسي لقائد قوات الدعم السريع في السودان يوسف عزت لـRT:
-الحرب في السودان اتخذت أبعادا مختلفة
- نريد مصالحة بين الشعب السوداني ولا نريد انقسام الشعب الواحد
- نرغب في دعم الانتقال السلمي والتحول المدني وتعزيز دولة المواطنة وإيجاد حلول جذرية للبلاد
- هناك تجاوزات تحصل في الخرطوم
- قوات الدعم السريع لم تبدأ الحرب ولم تخطط لها بل الجيش هو من هاجم مقراتنا
- الجيش خطط للقضاء على قوات الدعم السريع خلال 3 أيام
- الدولة السودانية بحاجة إلى إعادة تأسيس بما يخدم مصالح الشعب
- هناك تيار داخل الجيش من الإسلاميين والمدنيين يعرقل الانتقال السلمي للسلطة
- حل الأزمة في السودان سياسي ويجب الاتفاق على شكل الدولة والجيش الواحد وبناء المؤسسات
- منبر جدة لم يتحول إلى وساطة لحل الأزمة بشكل شامل
- نسعى لأن يتحول منبر جدة إلى منصة لمعالجة الأزمة السياسية في السودان
- منبر جدة نجح في إحداث اختراق ويمكن تطويره
- وقف إطلاق نار دائم في السودان مرتبط بإيجاد حل سياسي ينهي الأزمة