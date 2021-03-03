قاعدة بحرية روسية منتظرة في السودان: امتيازات استراتيجية وتحديات سياسية

ما دلالات الاتفاق بين السودان وروسيا حول بناء محطة لوجيستية تابعة للبحرية الروسية في ميناء بور سودان؟

ما الفائدة التي سيجنيها السودان من وراء تشييد القاعدة البحرية الروسية على شواطئه وهل ستكون هي قاعدة أم ماذا؟ هل هناك إشكاليات سياسية مرتبطة بهذه المسألة وهل سيواجه السودان ضغطًا من واشنطن بسببها؟ وعلى ضوء الوجود العسكري الروسي المنتظر في السودان.. ما هي الميزات التي يمكن أن يحصل عليها الجيش السوداني؟ ما هي أوجه الاستفادة للسودان المطل على المسرح البحري الإقليمي الاستراتيجي؟

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