غوتيريش يغضب إسرائيل.. هل سيفعّل مجلس الأمن المادة 99؟

قدم الأمين العام للأمم المتحدة خطابا إلى مجلس الأمن الدولي بناء على صلاحياته حسب المادة التاسعة والتسعين من ميثاق الأمم المتحدة،

معتبرا أن الحرب في غزة قد تؤدي إلى تفاقم التهديدات القائمة للسلم والأمن الدوليين .. كما كتب على منصة إكس قائلا أحث مجلس الأمن على المساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية وأناشده إعلان وقف إنساني لإطلاق النار.. وقد واجهت خطوة الأمين العام انتقادات واسعة في إسرائيل، كما اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي ولاية غوتيريش الحالية خطرا على السلم والأمن الدوليين.. ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن الجمعة للنظر في مشروع قرار قدمته الإمارات يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة.. فهل يستجيب المجلس لنداء الأمين العام للأمم المتحدة ، ويصوت على قرارٍ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

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