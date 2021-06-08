عاهل الأردن يكشف عن مؤامرة.. من المسؤول؟

كشف العاهل الأردني عبد الله الثاني عن تعرض بلاده لمؤامرة كانت تحاك لإضعاف الدولة الأردنية والقضية الفلسطينية ولكن تم التصدي لها.

الإعلان الذي جاء خلال لقاء مع شخصيات سياسية في قصر الحسينية عشية الذكرى الثانية والعشرين للجلوس الملكي شدد على حتمية تقوية الجبهة الداخلية من خلال اللجوء إلى طاولة الحوار بغض النظر عن الاختلاف في الاتجاهات لبحث الاصلاح السياسي والاقتصادي.

كما شدد على تمسك الأردن بدوره المحوري في حماية المقدسات الاسلامية والمسيحية في القدس من منطلق الوصاية الهاشمية عليها.. مع استمرار الاتصالات الدولية للدفع نحو إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.

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