صواريخ حماس تمطر تل أبيب.. تكتيك يكشف فشل أهداف إسرائيل بغزة

رغم حربها المتواصلة على قطاع غزة منذ أكثر من سبعين يومًا لم تنجح الآلة العسكرية الإسرائيلية في وقف رشقات صواريخ الفصائل الفلسطينية،

فمجددًا دوت صفارات الإنذار من عسقلان جنوبا مرورًا بغوش دان وتل أبيب الكبرى وحتى نتانيا في أقصى شمال تل أبيب بالإضافة لقاعدة حتسور في بئر السبع عقب إطلاق الفصائل أكثر من ثلاثين صاروخًا بحسب ما أفادت صحيفة يديعوت أحرنوت.

ومع تعثر تحقيق أهداف العملية البرية في غزة، يسخر القيادي في حماس عزت الرشق من تصريح وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين بأن بلاده ستقضي على رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية وسلفه خالد مشعل، مشيرًا إلى أن ذلك يعكس إفلاس إسرائيل رسميًا.

فما هي خيارات نتنياهو أمام وَحْلِ التوغل البري في غزة؟ وهل يدفع تفوق الفصائل الفلسطينية في الميدان مجلس الحرب إلى وقف العمليات العسكرية والإذعان لصفة تبادل شاملة؟

Your browser does not support audio tag.