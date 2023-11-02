صواريخ الحوثيين تستهدف إسرائيل.. الحرب تتسع

ضيف حلقة نيوزميكر عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد علي الحوثي.

ابرز تصريحات عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن محمد الحوثي لـRT:

- الشعب اليمني كله يخوض المواجهة ضد الكيان الغاصب وليست حركة أنصار الله فقط

- ستستمر عمليات القوات المسلحة اليمنية ضد الكيان الغاصب إذا ما استمر في قتل أبناء غزة ومحاصرتهم

- لدى قواتنا المسلحة إعداد كامل خاص بفلسطين وبمواجهة اليهود والأسلحة التي نستخدمها تستطيع أن تصل إلى كيان العدو الغاصب سواء كانت صواريخ بالستية أو طائرات مسيّرة

- المجاهدون في جميع وحدات القوات المسلحة اليمنية يعملون باستمرار على تطوير الأسلحة وما يتم التوصل إليه يتم تجريبه في المعركة

- نحن على تنسيق تام ومستمر في إطار محور الجهاد والمقاومة وهناك غرفة مستمرة للتنسيق ووضع الأهداف

- أبطال القوات المسلحة اليمنية متيقظون ومستعدون ولديهم أعمال أخرى تستطيع أن تردع أي تحرك ضدها أو ضد أبناء الجمهورية اليمنية

- لا يمكن أن نكشف أوراقنا لكن كل الخيارات مطروحة ويخضع تقديرها للجانب العملياتي بوزارة الدفاع

- لا أعتقد أن أي حر في الشعب اليمني أو من أبناء الأمة العربية يعارض الدور الذي نقوم به بل يؤيدونه ويدعمونه

- الصراع وإن كان بعيدا ولكننا نسمع الأنين الفلسطيني فنحن عانينا من الحرب وجبروت أمريكا

- نحن نوجه جميع أسلحتنا لمواجهة هذا العدوان المتغطرس الذي لا يؤمن بأحد ولا يقبل بأحد ولا يمكن أن يعطي أحداً شيئاً

- اليهود معروفون على مر التاريخ بأنهم لا يحبون إلا أنفسهم ويعملون باستمرار من أجل أن تنتهي البشرية جمعاء باستثنائهم

- اليهود دمّروا الحضارة في عهد سليمان عليه السلام وهم من سيسعون لتدمير هذه الحضارة اليوم

- نحن غير راضين عمّا تقوم به أمريكا ودول أوروبا من تقديم الدعم المباشر للكيان ومشاركته العدوان

- لسنا راضين عن الأنظمة العربية التي لم تتحرك لنصرة الشعب الفلسطيني

- نحن وإن كنا لا نملك ما تملكه الأنظمة العربية من ترسانة سلاح لكننا نمتلك الإرادة وتحركنا جهادي في سبيل الله

- ندعو السعودية والإمارات ومصر والأردن وكل الأنظمة العربية إلى أن تحرك جيوشها فهي ليست أقل كفاءة أو قدرة منا، ولا يوجد أي مبرر لئلا تشارك في الدفاع عن أبناء فلسطين

- نحن نتعامل مع كل التحديات ونعمل ما في وسعنا من أجل الدفاع عن أبناء غزة

- أمريكا وبعض الدول الإقليمية اعترضت بعض صواريخنا وطائراتنا المسيّرة المتجهة نحو أهداف تابعة للكيان الغاصب في الأراضي الفلسطينية المحتلة

- ندعو الرئيس الروسي بوتين إلى أن يكون له دور مساهم، فالمعركة واحدة وهو قال إنه يقاتل في أوكرانيا من يقف مع الكيان الغاصب في غزة

- لا يوجد أي قلق لدينا من مجيئ حاملات الطائرات الامريكية إلى البحر الأحمر فهي في مرمى صواريخنا، ولا تقدّم أكثر مما هو موجود لدى دول تحالف العدوان على بلدنا

- أي تحرك للأعداء هنا أو هناك لن يضيف قوة جديدة فما يقارب ألفي طائرة أمريكية تستهدف الجمهورية اليمنية منذ ثمان سنوات

- أي تحرك للأعداء في البحر مهما كان حجمه لا يمكن أن يكون أكثر مما استخدم ضد الشعبين اليمني والفلسطيني خلال هذه الحروب

- الدعم الأمريكي لإسرائيل لا يمكن أن يوجد شيئاً جديداً في أرض المعركة

- الفلسطينيون يعانون من مقاتلات الجو الإسرائيلية منذ كانوا لا يملكون إلا الحجارة، أما اليوم فهم يملكون الصواريخ وأسلحة دفاع كثيرة ويتحركون وفق مبادئهم الإيمانية بعزيمة وبجد

- نحيي الأخوة المجاهدين في غزة ونقول لهم استمروا ونحن إلى جانبكم والشعوب العربية والجميع إلى جانبكم

- لسنا السبب في توسع الحرب فهو نتاج استفزاز الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية للعرب والمسلمين بالأعمال العدوانية والسعي لتهجير الفلسطينيين من أرضهم إلى سيناء

- الكيان الإسرائيلي والإدارة الأمريكية يتحملان المسؤولية عن توسع الحرب وقد قال هذا الرئيس بوتين والمسؤولون الصينيون وغيرهم

- قضت أمريكا عمرها الذي يقارب عمرها 280 عاماً في شن وخوض حروب مستمرة باستثناء 18 سنةً فقط

- أمريكا هي من يسعى لتوسيع الحرب وليس نحن، فهي من تثير الحروب وتعمل باستمرار على قتل وإبادة الشعوب وتستخدم قتل المدنيين كسلاح للانتصار

- الإرهابي هو من يقاتل مع الكيان الغاصب ويقتل الأطفال والنساء في فلسطين، مثلما قتل الأطفال والنساء في اليمن ورفض إيقاف العدوان على الجمهورية اليمنية

- الأمريكيون هم الإرهابيون أما نحن فلنا الحق في أن ندافع عن أوطاننا وأن نتحرر من القبضة الأمريكية، وأن نمارس الاستقلالية الكاملة على جميع أراضينا

- لا يوجد لدى الأمريكي أي حق على الإطلاق ليتجه بكل ما يملك من أسلحة ليقتل أبناء الوطن العربي والاستحواذ على ثرواته

- يجب علين كعرب أن نتحرك باستمرار كما تحرك الأفارقة هذه السنة وثاروا على الفرنسيين وعلى المستعمرين

- دول الاستكبار تريد اليوم إعادة الاستعمار من جديد، ولا تملك أي رؤية حقيقية للسلام أو نية صادقة في أن تعيش الأمة العربية بسلام

- بسماعة واحدة اتصل الرئيس الأمريكي وسحب 450 مليار دولار من بن سلمان وولده أثناء العدوان على بلدنا، وهذا نهب لثروات الوطن العربي

- الفرنسيون يملكون ثالث احتياطي من الذهب رغم أنه لا يوجد لديهم أي منجم ذهب وإنما نهبوه من الشعوب المسكينة والمستضعفة في أفريقيا أو من غيرها من المستعمرات الفرنسية

- الأمريكيون يعملون باستمرار من أجل مصلحتهم وليس من أجل مصلحة الشعوب الأخرى، وليس من أجل حقوق الإنسان فهم لا يعرفونها

- أسقطت غزة ما تبقى لدى الأمريكيين مما يدعوه عن الحفاظ على حقوق الإنسان، ولا يمكن أن يكونوا حراساً للقانون الدولي فهم ينتهكونه

- المملكة العربية السعودية تتحرك وفق الإدارة والإرادة الأمريكية وقد دعتها إلى عدم توسع الحرب

- ندعو المملكة العربية السعودية إلى أن تتجه بأسلحتها وبطائراتها وبجيوشها وبمرتزقتها للدفاع عن فلسطين وأبناء غزة

- نقول للنظام السعودي إنه إذا اتجهتم إلى تلك المناطق في فلسطين المحتلة لقتال الكيان فلن تحتاجوا إلى أن تعيدوا الكَرَّة في اليمن ونحن حاضرون لأن نُسلَّم لكم صنعاء لتعيشوا فيها معنا فلن يوجد أي ضرر بيننا