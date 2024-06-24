شروط حماس.. وصفقة نتنياهو الجزئية

أبرز تصريحات عضو المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق لـبرنامج نيوزميكر:

-حركتنا وافقت على مقترح بايدن للتهدئة لكن نتنياهو مارس المراوغة وهمه البقاء في السلطة

-مقترح نتنياهو بوقف إطلاق نار جزئي لا يقبله العقل والمنطق

-بلينكن يدرك أن إسرائيل هي من يعيق السلام وقد التزم الصمت بعد قبول الحركة مقترح بايدن

-القضاء على حماس مستحيل ونتنياهو يذر الرماد في عيون الإسرائيليين

-نتنياهو دخل لوحل غزة ولن يخرج منها إلا مهزوما ومقاومتنا ستخرج الاحتلال من غزة

-واشنطن ترفض مقترحات موسكو بخصوص القضية الفلسطينية رغم أنها إيجابية

-الميناء الأمريكي في غزة فشل في مهمته وقد تكون له أهداف غير معلنة

-لا يستطيع أحد الضغط على حماس ولا يمكن أن نتخذ قرارات خارج قيادتنا السياسية

-هناك ضغوط أمريكية إسرائيلية تعرقل أي مصالحة سياسية فلسطينية

-واشنطن ضغطت على أبو مازن لحرمان الصين من لعب أي دور في الشرق الأوسط

-مستقبل قطاع غزة يقرره الفلسطينيون ولن تحدده إسرائيل وواشنطن

-الضفة الغربية في خطر والسلطة شريكة في الجريمة التي تحدث هناك

-الجيش الإسرائيلي سيخرج من غزة منكسرا ومهزوما ويعيش خلافات حادة بين قياداته

-ننتظر من مصر أن تضطلع بدور أكبر حيال المجاعة التي تعصف بشمال غزة

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