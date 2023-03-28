سيمور هيرش.. حديث عن تورط بايدن بتفجيرات السيل الشمالي
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سيمور هيرش لـ RT:
- واشنطن فجرت خطي السيل الشمالي نهاية أيلول لمنع ألمانيا من التراجع واستجرار الغاز الروسي قبل الشتاء.
- خطاب إدارة بايدن استفزازي وواشنطن لم تعد الطرف المسيطر في العالم.
- أوروبا ستتعـرض لكارثـة فـي الصيف والخريف في ظل نقص إمدادات الغاز جراء العقوبات الغربية ضد روسيا.
- البيت الأبيض لم يجر تحقيقا بقضية تفجير خطي السيل الشمالي لأنه يعرف الفاعل.
- أوروبا تستورد الغاز الطبيعي المسال وهو أغلى بثلاثة أضعاف ولا يكفي لتدفئة الناس.
- بايدن لم يفكر في عواقب تدمير خطي السيل الشمالي.