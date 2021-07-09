سد النهضة.. هل تعود مصر والسودان للتفاوض؟

بعد حراك ديبلوماسي مكثف من قبل مصر والسودان لإخراج ملف سد النهضة إلى أروقة مجلس الأمن، جاءت مواقف الدول الأعضاء خلال جلسة بحث ملف السد مؤيدة لاستمرار المسار التفاوضي

تحت سقف الاتحاد الافريقي ودون الحاجة إلى وسطاء جدد.

نتائج الجلسة قوبلت في إثيوبيا بالترحاب لما اعتبر نصرا ديبلوماسيا بعد تجنب دول المجلس إدانة عملية الملء الثانية وتأييدِ الوساطة الافريقية كخيار وحيد.

من جانبها ذهبت بعض المواقف الرسمية في مصر والسودان إلى اعتبار عقد الجلسة في حد ذاته نجاحا في تدويل قضية السد وإطلاع العالم على مخاطر تمسك إثيوبيا بفرض الأمر الواقع بخطوات أحادية تهدد حياة ملايين القاطنين على ضفاف نهر النيل.

فمن المستفيد من نتائج انعقاد مجلس الأمن؟ وما هي الخيارات المتبقية أمام مصر والسودان؟