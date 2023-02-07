 
مباشر
عاجل
حصيلة الزلزال المدمر في تركيا وسوريا تتجاوز 8000 قتيل وعشرات آلاف الجرحى
بالتفاصيل

زلزال تركيا وسوريا.. هل تذيب المأساة الجليد بين دمشق والعرب؟

أخبار العالم العربي

انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/upld

في رد يتجاوز الخلافات السياسية ويرجح كفة التضامن الإنساني أمام هول الكارثة التي خلفها الزلزال المدمر، جاء جواب العديد من العواصم العربية على نداء دمشق إلى الأمم المتحدة للمساعدة

في عمليات إغاثة المنكوبين وإسعاف المصابين..

ففي اتصالات هي الأولى منذ أكثر من عقد من الزمن أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والعاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة للرئيس السوري بشار الأسد تضامنهما وتقديم كافة أوجه العون والمساعدة الإغاثية الممكنة، توجه للتخفيف من وطأة محنة فرضتها سنوات الأزمة قبل الزلزال أكدته اتصالات وجهود أخرى من قادة السعودية والإمارات وعُمان والأردن والجزائر تتعهد بتقديم مساعدات عاجلة.
فما هي دلالات تباين المواقف العربية من دعم جهود الحكومة السورية للإغاثة المنكوبين؟ وهل يفتح تجاوب بعض العواصم العربية مع نداء دمشق عهدا جديدا من المصالحات؟

اقرأ أيضا

البرامج

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

تواصل عمليات الإنقاذ في سوريا وتركيا وسط ارتفاع عدد الضحايا ومخاوف من هزات ارتدادية.. لحظة بلحظة