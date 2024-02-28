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نيوزميكر

روسيا وليبيا.. من دعم سياسي لشراكة اقتصادية

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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع السفير المفوض فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى الدولة الليبية حيدر آغانين.

تصريحات السفير الروسي في ليبيا حيدر آغانين لـــ RT :

  •  الدولة الروسية لا تفرض حلولا سياسية على الليبيين، وموقفها يدعم الحل الليبي الليبي
  • روسيا لا تقف وراء شخصيات سياسية بعينها على حساب آخرين، بل تدعم عودة الاستقرار عن طريق الانتخابات العامة
  • المبادرات الجانبية تعرقل جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، وروسيا تثمن مجهوداته للوصول إلى الحل
  • أنشأنا مجموعة اتصال بين مجلسي الدولة الليبي والدوما الروسي لتبادل الاستشارات السياسية
  • لدينا شراكات اقتصادية كبيرة مع ليبيا في مجال الطاقة والسكك الحديدية، ونتيجة للأوضاع الأمنية توقفت بعض المشاريع الروسية بليبيا
  • شركة تاتنفت تدرس كميات الطاقة بحقل جديد في ليبيا اكتشفته في مايو 2023م
  • الشركات الروسية بدأت في عمليات إعادة إعمار مدينة درنة وبعض المدن المتضررة من فيضانات دانيال
  • ليبيا تصدرت قائمة كبار مشتري القمح والذرة الروسي كما تصدرت قائكة كبار مشتري الديزل الروسي
  • تدخل حلف شمال الأطلسي "النيتو" فاقم من أزمة المهاجرين في ليبيا عن طريق تدميره لمنظومة حرس الحدود الليبي عام 2011م
  • عدد المنح الدراسية المقدمة إلى الطلبة الليبيين العام الماضي بلغ 50 طالبا، ونسعى إلى رفع سقف هذا العدد
  • لا يوجد أي عراقيل للحصول على التاشيرة الروسية من ليبيا

 

 

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