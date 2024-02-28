روسيا وليبيا.. من دعم سياسي لشراكة اقتصادية
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الحلقة الجديدة من برنامج نيوزميكر مع السفير المفوض فوق العادة لروسيا الاتحادية لدى الدولة الليبية حيدر آغانين.
تصريحات السفير الروسي في ليبيا حيدر آغانين لـــ RT :
- الدولة الروسية لا تفرض حلولا سياسية على الليبيين، وموقفها يدعم الحل الليبي الليبي
- روسيا لا تقف وراء شخصيات سياسية بعينها على حساب آخرين، بل تدعم عودة الاستقرار عن طريق الانتخابات العامة
- المبادرات الجانبية تعرقل جهود المبعوث الأممي إلى ليبيا، وروسيا تثمن مجهوداته للوصول إلى الحل
- أنشأنا مجموعة اتصال بين مجلسي الدولة الليبي والدوما الروسي لتبادل الاستشارات السياسية
- لدينا شراكات اقتصادية كبيرة مع ليبيا في مجال الطاقة والسكك الحديدية، ونتيجة للأوضاع الأمنية توقفت بعض المشاريع الروسية بليبيا
- شركة تاتنفت تدرس كميات الطاقة بحقل جديد في ليبيا اكتشفته في مايو 2023م
- الشركات الروسية بدأت في عمليات إعادة إعمار مدينة درنة وبعض المدن المتضررة من فيضانات دانيال
- ليبيا تصدرت قائمة كبار مشتري القمح والذرة الروسي كما تصدرت قائكة كبار مشتري الديزل الروسي
- تدخل حلف شمال الأطلسي "النيتو" فاقم من أزمة المهاجرين في ليبيا عن طريق تدميره لمنظومة حرس الحدود الليبي عام 2011م
- عدد المنح الدراسية المقدمة إلى الطلبة الليبيين العام الماضي بلغ 50 طالبا، ونسعى إلى رفع سقف هذا العدد
- لا يوجد أي عراقيل للحصول على التاشيرة الروسية من ليبيا